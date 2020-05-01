شؤون فلسطينية

بلدية القدس تخطط لفتح الأسواق رغم قيود (كورونا)

بلدية القدس تخطط لفتح الأسواق رغم قيود (كورونا)
الاسواق بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
يخطط رئيس بلدية القدس (موشيه ليون) لفتح الأسواق في المدينة وفق مخطط جديد في ظل تفشي فيروس (كورونا) في إسرائيل. 

وقال ليون وفق قناة كان، إنه سيتم تقسيم الأسواق إلى مجمعات يصل عدد مشتريها إلى 250 مشترًا. 

وأوضح أنه سيكون هناك دخول وخروج واحد لكل سوق، وسيقوم المفتشون بقياس درجة الحرارة للمشترين.

فيما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 223 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة في مستشفى بوريا في طبريا، في حين وصل عدد الحالات المصابة إلى 16004 حالات.

ووفقا للمعطيات، فإن الحالة الصحية لـ105 من المصابين "خطيرة"، منهم 83 موصولون بأجهزة التنفس الصناعي. وبلغ عدد المتعافين 8758 بعد تسجيل 197 حالة تعاف جديدة.

وفي سياق متصل، تدرس الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إمكانية فتح المدارس لاستئناف العام الدراسي، بعد إغلاقها لمدة شهر ونصف بسبب أزمة كورونا.

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