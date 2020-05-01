(المجر) تحذر من موجة محتملة لفيروس (كورونا) في أكتوبر

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان للإذاعة الحكومية، اليوم الجمعة، إنه يجب على البلاد الاستعداد لموجة ثانية محتملة من تفشي فيروس كورونا في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، على الرغم من أن انتشار الفيروس من المرجح أن يتباطأ في الصيف.



وأضاف أوربان وفق ما نقلته (الغد العربي) أنه إذا تمكنت السلطات من خفض معدل الوفيات جراء الوباء في بودابست، حيث تم تسجيل 80% من الوفيات، عندها فقط سيتم تخفيف القيود المفروضة حاليا في العاصمة.



وسترفع المجر جانبا كبيرا من القيود في المناطق الريفية اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.