شؤون فلسطينية

اشتية يتحدث عن آخر مستجدات (كورونا) فلسطين وتخفيف إجراءات (الحجر)

اشتية يتحدث عن آخر مستجدات (كورونا) فلسطين وتخفيف إجراءات (الحجر)
رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد اشتية، أن قرار تشغيل جزء من القطاعات الاقتصادية في فلسطين، قائم على الالتزام بإجراءات السلامة. 

وقال اشتية في منشور عبر صفحته الرسمية: انتقلنا من مرحلة حجر الجميع ومنع تنقلهم إلى الحجر للمصابين ومحيطهم ومنع تنقلهم، وحماية من هم عرضة للإصابة مع الحفاظ على إجراءات السلامة والصحة في جميع المحافظات.

وقالت وزيرة الصحة مي كيلة، أمس الخميس، إنه لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين، وعدد الإصابات يستقر عند 507 إصابات.

وأضافت كيلة في الايجاز الصحفي حول آخر مستجدات الفيروس، أنه تم تسجيل 5 حالات شفاء جديدة، اثنتان في الخليل، واثنتان في قطاع غزة، وحالة في ضواحي القدس.

وأوضحت أن عدد الإصابات الفعلي حاليا 403 حالات، منها 139 في المحافظات الشمالية، و5 في المحافظات الجنوبية، و259 في محافظة القدس.

وقال اشتية عبر صفحته الشخصية بـ(فيسبو): "أنشأنا صندوق (وقفة عز)؛ لكي نعطي الفرصة للقطاع الخاص أن يعبر عن تضامنه مع بلده ومجتمعه، على الجميع المساهمة بالصندوق، لأن البلد بحملها أهلها".

وصندوق وقفة عز، هو صندوق وطني تم تأسيسه بقرار من رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية وبناء على توجيهات من الرئيس محمود عباس، بهدف تركيز الجهود الوطنية للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس (كورونا) في فلسطين وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وينحصر تبرع الصندوق في توجيه الدعم للعائلات المعوزة والمتضررة جراء الأزمة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، و تقديم الدعم لتلبية احتياج القطاع الصحي عن طريق وزارة الصحة الفلسطينية.

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