سوريا: انفجارات في مستودع أسلحة بـ(حمص)

أفادت الوكالة السورية الرسمية (سانا)، صباح اليوم الجمعة بوقوع انفجارات في مدين حمص، وسط سوريا.





وأشار محافظ حمص طلال البرازي إلى أن الانفجارات وقعت شرق مدينة حمص جراء إعتداء على أحد المواقع العسكرية شرق المدينة لم تعرف طبيعته بعد، مما أدى إلى حدوث انفجارات وخروج أعمدة دخان من الموقع وتساقط القذائف في محيطه وإصابة عدد من المدنيين المارين.





من جهته أعلن مدير صحة حمص الدكتور حسان الجندي عن وصول 10 إصابات إلى المشافي العامة والخاصة بالمدينة، ناتجة عن تساقط القذائف المتطايرة من الانفجار الذي وقع في أحد المواقع العسكرية بحمص وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.





وكانت (سانا) قد أعلنت، أن مروحيات تابعة للاحتلال الاسرائيلي، قصفت الليلة، من أجواء الجولان، اهدافاً في المنطقة الجنوبية لسوريا.



وأشارت الوكالة، إلى ان طائرات الاحتلال الاسرائيلي، استهدفت عدة مواقع في محافظة القنيطرة السورية، مما أسفر عنه أضرار مادية فقط.



بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قصفا إسرائيليا طال مواقع القوات الحكومية السورية والجماعات الإيرانية قرب الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة.



والهجوم واحد من عدة هجمات نفذتها إسرائيل هذا الشهر تقول مصادر بالمخابرات الغربية إنها استهدفت جماعات مسلحة تدعمها إيران وتحتفظ بوجود متزايد في سوريا.



وضربت إسرائيل في السنوات القليلة الماضية قواعد وقوافل لجماعة حزب الله اللبنانية التي لها وجود كبير في الجزء الخاضع للسيطرة السورية من الجولان.



رام الله - دنيا الوطن