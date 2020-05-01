كورونا: 42 وفاة و3,941 إصابة جديدة في 18 دولة عربية









وعلى صعيد الدول العربية، أوضحت الإحصاءات أن 11 دول عربية أعلنت الخميس عن وفيات جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، الإمارات، الجزائر، السعودية، السودان، المغرب، الكويت، اليمن، سلطنة عمان، العراق، وليبيا، فيما سجلت 8 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة، بينهم اول اصابة اكتشفت في جزر القمر.فقد سجلت مصر وفاة 12 شخصاً، من مجموع 392 وفاة حتى الان، وعن تسجيل 269 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 5,537 حالة.وسجلت الإمارات 7 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 105 شخصاً، كما سجلت 552 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 12,481 حالة حتى الآن.كما سجلت الجزائر 6 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 450 شخصاً، فيما سجلت 158 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 4,006 حالة حتى الآن.وفي السعودية، تم تسجيل 5 حالات وفاة، من مجموع 162 وفاة في المملكة حتى الان، وعن تسجيل 1,351 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 22,753 شخصا، وتشهد السعودية منذ 12 يوماً ماضية متتالية، تسجيل أعداد مصابين تتخطى حاجز الألف كل 24 ساعة.كما وسجلت السودان 3 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 31 شخصاً، فيما سجلت 67 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 442 حالة حتى الآن.وسجلت المغرب وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 170 شخصاً، كما سجلت 102 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 4,423 حالة حتى الآن.كذلك سجلت الكويت وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 26 شخصاً، كما سجلت 284 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 4,024 حالة حتى الآن.كما وسجلت اليمن اول حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس، فيما لم تسجل الخميس اي إصابة جديدة، ليبقى عدد المصابين في البلاد مستقراً على 6 أشخاص حتى الآن.كذلك سجلت سلطنة عمان وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 11 شخصاً، كما سجلت 74 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 2,348 حالة حتى الآن.وسجلت العراق وفاة شخص واحد، من مجموع 93 وفاة في البلاد، كما سجلت 82 إصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 2,085 شخصاً.كذلك سجلت ليبيا وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 3 أشخاص، فيما لم تسجل الخميس اي إصابة جديدة، ليبقى عدد المصابين في البلاد مستقراً على 61 شخصاً حتى الآن.وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الخميس حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد اعلنت قطر، عن 845 إصابة جديدة من مجموع 13,409 إصابات في البلاد حتى الآن، كما سجلت 10 حالات وفاة منذ اكتشاف الفيروس حتى اليوم.وفي البحرين تم تسجيل 119 إصابة جديدة من مجموع 3,040 حالة، توفي منهم 8 أشخاص حتى الآن.وسجلت الصومال 19 إصابة جديدة، من مجموع 601 إصابة، توفي منهم 28 شخصاً حتى الآن.وسجلت جيبوتي 12 إصابة جديدة، من مجموع 1,089 إصابة، توفي منهم شخصين حتى الآن.وسجلت لبنان 4 إصابات جديدة من مجموع 725 حالات مسجلة في البلاد، توفي منهم 24 شخصاً حتى الآن.وأخيرا سجلت الأردن إصابة شخصين من خارج المملكة غير أردنيين اكتشفت اصابتهما على احدى المعابر الحدودية مع دول الجوار، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 453 إصابة، توفي منهم 8 أشخاص حتى الآن.كما ولا تزال إيطاليا تحافظ على مركزها الثاني عالمياً من حيث عدد الوفيات بإجمالي 27,967 ، منهم 285 الخميس، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 205,463 إصابة، منهم 1,872 حالة اكتشفت آخر 24 ساعة.بريطانيا التي اصبحت تحتل المركز الثالث عالمياً، منذ الأربعاء، سجلت الخميس 674 حالة وفاة، من مجموع 26,771 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 6,032 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها إلى 171,253 حالة مؤكدة.ولا تزال اسبانيا تستقر عند المركز الرابع مسجلة حصيلة وفيات بلغت 24,543 شخصاً منهم 268 الخميس، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 239,639 شخصاً، منهم 2,740 في آخر 24 ساعة.كما حافظت فرنسا على مركزها الخامس بحصيلة 24,376 وفاة، منهم 289 الخميس، وحصيلة 167,178 إصابة، منهم 758 في آخر 24 ساعة.لتأتي بلجيكا مستقرة في المركز السادس مسجلة حصيلة وفيات بلغت 7,594 حالة، منهم 93 الخميس، وحصيلة 48,519 إصابة، منهم 660 آخر 24 ساعة.يليها ألمانيا التي تستقر عند المركز السابع عالمياً بإجمالي وفيات بلغ 6,563 شخصاً، منهم 96 الخميس، و حصيلة 162,375 إصابة، منهم 836 آخر 24 ساعة.وتأتي إيران محافظة على مركزها الثامن بحصيلة 6,028 وفاة، منهم 71 الخميس، فيما بلغت حصيلة الاصابات لديها 94,640 إصابة، منهم 983 آخر 24 ساعة.وفي المركز التاسع تستقر البرازيل، بحصيلة وفيات بلغت 5,541 منهم 30 الخميس، واجمالي إصابات 80,246 حالة مؤكدة، منهم 885 في آخر 24 ساعة.وفي المركز العاشر تستقر هولندا، بحصيلة وفيات بلغت 4,795 شخصاً، منهم 84 الخميس، و حصيلة اصابات تبلغ 39,316 إصابة، منهم 514 آخر 24 ساعة.وتحافظ الصين، وهي مركز بداية تفشي الفيروس عالميا، على مركزها ال11 عالمياً، بحصيلة وفيات 4,633 دون أن تسجل الخميس اي حالة وفاة، وتبلغ حصيلة الإصابات لديها 82,862 حالة، منهم 4 فقط في آخر 24 ساعة.وصعدت كندا لأول مرة لتحتل المركز ال12 عالميا على حساب تركيا التي تراجعت إلى المركز ال13، حيث سجلت كندا الخميس، 184 حالة وفاة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات الى 3,180 شخصاً، كما سجلت 1,416 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 53,013 حالة في البلاد.