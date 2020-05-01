زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال القطاع





رام الله - دنيا الوطنفتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية، فجر وصباح اليوم الجمعة، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة.وأفاد شهود عيان أن الزوارق استهدفت مراكب الصادين قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال غرب قطاع غزة.وذكر أنه تم ملاحقة عدد من المراكب قبالة سواحل تلك المنطقة.وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي استهداف الصيادين قبالة سواحل القطاع بإطلاق النار تجاههم ومحاولة اعتقالهم دون أي أسباب، حيث تتم ملاحقتهم داخل مسافة أقل من المسموح لهم بالصيد فيها.