سيحاسب مُخالفيها.. تعليمات حكومية حول الإجراءات الوقائية للحماية من (كورونا) بأماكن العمل

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت عدة وزارات حكومية، تعميمات جديدة للقطاع الخاص، ولأصحاب الشركات والمؤسسات والعاملين فيها، للتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من جائحة (كورونا)، منعاً لانتشاره، وحفاظاً على صحتهم وصحة المجتمع بأكمله.



وزارة الاقتصاد الوطني



جددت وزارة الإقتصاد مطالبتها المخابز والبنوك والمطاعم والمولات والمحال التجارية الكبيرة لاتخاذ كافة الإجراءات الطبية الوقائية، والالتزام بها تحت طائلة المسؤولية الأخلاقية والقانونية.



وأوضح عبدالفتاح أبوموسى المتحدث باسم الوزارة، وفق وكالة (الرأي) الحكومية، أن الإجراءات والتعميمات التي وزرعت على المخابز والمتاجر، تشمل العاملين والمتسوقين أوالمراجعين والاهتمام بسلوكياتهم، بالإضافة لبيئة المكان، كضرورة ارتداء الكمامات الطبية، وعدم السماح بالتكدس البشري، والتأكيد على النظافة الشخصية، وتعقيم أماكن الخدمة، واستخدام المطهرات بانتظام، وعرض ملصقات ونشرات إرشادية وبشكل الزامي، وعدم استقبال أي شخص تظهر عليه علامات المرض، كارتفاع درجات الحرارة والعطاس وغيرها.



وأضاف أبو موسى، أنه تم تقديم عدة إرشادات وتعليمات بكيفية التعامل مع الموظفين والعاملين سواء الذين يعانون من أمراض أو لا، حيث يجب تقليل الاجتماعات المباشرة، فيما يجب منح العامل الذي يعاني من أي أعراض في الجهاز التنفسي، أو مناعته ضعيفة، إجازة مرضية وبقائه في المنزل، مع وجود خطة للطوارئ واستمرارية العمل في حال انتشار مرض كورونا في المجتمع لاقدرالله.



كما حثت وزارة الاقتصاد أصحاب هذه المنشآت، خاصة البنوك، بالتواصل مع وزارتي الصحة والداخلية للاستفسار وطلب المساعدة، وترتيب وضبط وجدولة عمليات الصرف وعدم ازدحام المواطنين، وزيادة إعداد إفراد الأمن عند البوابات والصرافات الآلية.



الأشغال العامة



أما وزارة الأشغال العامة والإسكان، هي الأخرى، لم تتوانى على إصدار تعميمات مشددة بشأن مواجهة (كورونا)، شملت اتحاد المقاولين، وشركات المقاولات، ونقابة المهندسين، وكافة المؤسسات الدولية العالمية في قطاع غزة، كوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومؤسسات (UNDP).



وبين ناجي سرحان وكيل الوزارة، أن هذه التعميمات التي وزعت على الشركات والمؤسسات، تحثهم على عدم التراخي في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بهدف محاصرة مرض كورونا، وحماية العاملين فيها من خطر هذه الجائحة العالمية، خاصة في أماكن التجمعات، وفقاً لتعليمات وزارة الصحة الفلسطينية.



ودعا سرحان اتحاد المقاولين والمهندسين الفلسطينيين، الى ضرورة التواصل مع أصحاب المنشآت الاقتصادية ورجال الأعمال وكافة العاملين في مجال المشاريع والبناء، وحثهم على العمل بموجب القرارات والتعليمات الحكومية الصادرة بشكل خاص من وزارة الصحة، وعدم التهاون في تنفيذها، وتوفير الأدوات ووسائل الوقاية والحماية المتبعة، كارتداء الكمامات الطبية، وتحقيق التباعد الجسدي بين الموظفين والعاملين، وتعزيز غسل اليدين، وغيرها.



وزارة الإعلام



وكغيرها من الوزارات الحكومية، واهتماماً منها بالقطاع الإعلامي، والجنود المجهولين من الصحفيين والمصورين، طالبت وزارة الإعلام-المكتب الإعلامي الحكومي-، من خلال تعميمات خاصة، الشركات والمؤسسات الإعلامية كافة، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، حسب ماتم إقراره من قبل وزارة الصحة في غزة.



قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامه معروف" أنه وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وحفاظاً على أرواح العاملين من صحفيين وإعلاميين ومصورين وغيرهم، تم التعميم على كافة الوكالات والمواقع الإخبارية الإلكترونية، والقنوات الفضائيات، والإذاعات المحلية، وشركات الإنتاج، وشركات الدعاية والإعلان، لاتخاذ التدابير الوقائية المطلوب الالتزام بها، علماً بأنه سيتم المتابعة والمسائلة القانونية لغير الملتزمين".



وأكد معروف أن التعميمات شملت ضوابط ومحددات، للعاملين وبيئة العمل خاصة المغلقة منها، إضافة لكيفية تعامل أصحاب هذه المؤسسات والجهات المشغلة، في حال انتشار الأمراض خاصة التي تتعلق بأمراض الجهاز التنفسي.



يشار الى أن لجنة العمل الحكومي ألزمت موظفيها في كافة الوزارات والمؤسسات ارتداء الكمامة الطبية خلال ساعات الدوام، للوزارات التي تتعامل بشكل مباشر ولديها احتكاك مباشر مع الجمهور.