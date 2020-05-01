اصابة عشرات المواطنين بالاختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب فجر اليوم الجمعة، عشرات من المواطنين في مخيم طولكرم بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بعد اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.



وذكرت (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، أن عددا من الجيبات العسكرية اقتحمت المخيم واطلقت قنابل الغاز بكثافة باتجاه منازل المواطنين، ما أدى الى حدوث حالات اختناق في صفوف المواطنين والاطفال، وتم تقديم العلاج لهم من قبل طواقم اسعاف الهلال الاحمر ، فيما نقلت إمرأة الى مستشفى ثابت ثابت الحكومي لتلقي العلاج.



في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الاسير محمد علاء ريشة الذي اصيب يوم الثلاثاء برصاص الاحتلال في منطقة كفار سابا داخل أراضي الـ48، وهو معتقل لدى الاحتلال، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.