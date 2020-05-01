حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

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رام الله - دنيا الوطن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الجمعة، ربيعيا لطيفا نهاراً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .



وقالت دائرة الأرصاد، إن الجو يكون السبت أيضا ربيعيا لطيفا نهاراً في معظم المناطق وبارداً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .



ويستمر الجو ربيعيا يوم الأحد نهاراً في معظم المناطق وباردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



والاثنين: يكون الجو ربيعيا لطيفانهاراً في معظم المناطق وباردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.