عاجل

  • سانا: سماع دوي انفجارات في حمص

  • سانا..محافظ حمص طلال البرازي: أصوات انفجارات في المدخل الجنوبي لمدينة حمص

  • أمركيا: 63,592 وفاة ونحو مليون و90 ألف إصابة بـ(كورونا)

شؤون فلسطينية

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الجمعة، ربيعيا لطيفا نهاراً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وقالت دائرة الأرصاد، إن الجو يكون السبت أيضا ربيعيا لطيفا نهاراً في معظم المناطق وبارداً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويستمر الجو ربيعيا يوم الأحد نهاراً في معظم المناطق وباردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين: يكون الجو ربيعيا لطيفانهاراً في معظم المناطق وباردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال القطاع

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال القطاع

سيحاسب مُخالفيها.. تعليمات حكومية حول الإجراءات الوقائية للحماية من (كورونا) بأماكن العمل

سيحاسب مُخالفيها.. تعليمات حكومية حول الإجراءات الوقائية للحماية من (كورونا) بأماكن العمل

بلدية غزة تعلن عن تعديلات جديدة على نظامي البناء والمخالفات

بلدية غزة تعلن عن تعديلات جديدة على نظامي البناء والمخالفات

اصابة عشرات المواطنين بالاختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم

اصابة عشرات المواطنين بالاختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم

انخفاض على سعر صرف العملات

انخفاض على سعر صرف العملات

فتح: تقرير بنسودا خطوة على طريق محاكمة الاحتلال الإسرائيلي

فتح: تقرير بنسودا خطوة على طريق محاكمة الاحتلال الإسرائيلي

حماس تُعلق على قصف الاحتلال لأهداف في سوريا

حماس تُعلق على قصف الاحتلال لأهداف في سوريا

عشراوي: استخلاص المدعية العامة حول ولاية المحكمة الجنائية بداية لمساءلة إسرائيل

عشراوي: استخلاص المدعية العامة حول ولاية المحكمة الجنائية بداية لمساءلة إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال القطاع

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال القطاع

فتح: تقرير بنسودا خطوة على طريق محاكمة الاحتلال الإسرائيلي

فتح: تقرير بنسودا خطوة على طريق محاكمة الاحتلال الإسرائيلي

حماس تُعلق على قصف الاحتلال لأهداف في سوريا

حماس تُعلق على قصف الاحتلال لأهداف في سوريا

عشراوي: استخلاص المدعية العامة حول ولاية المحكمة الجنائية بداية لمساءلة إسرائيل

عشراوي: استخلاص المدعية العامة حول ولاية المحكمة الجنائية بداية لمساءلة إسرائيل

سفراء أوروبيون يحتجون لدى نتنياهو وغانتس على خطط الضمّ

سفراء أوروبيون يحتجون لدى نتنياهو وغانتس على خطط الضمّ

الاتصالات بغزة تُصدر إعلاناً للمستفيدين من المنحة القطرية للأسر المتعففة

الاتصالات بغزة تُصدر إعلاناً للمستفيدين من المنحة القطرية للأسر المتعففة

المدعية العامة بالجنائية الدولية: نؤكد على حق فلسطين بالتوجه للمحكمة الجنائية

المدعية العامة بالجنائية الدولية: نؤكد على حق فلسطين بالتوجه للمحكمة الجنائية

الطائفة السامرية: قررنا اقتصار الاحتفال بعيد الفسح على الشعائر الدينية فقط

الطائفة السامرية: قررنا اقتصار الاحتفال بعيد الفسح على الشعائر الدينية فقط

منوعات

&#34;عرفان خان&#34; يذكر مكة المكرمة في رسالته الأخيرة قبل وفاته

"عرفان خان" يذكر مكة المكرمة في رسالته الأخيرة قبل وفاته

شاهد صور حبيبة وائل كفوري الجديدة

شاهد صور حبيبة وائل كفوري الجديدة

محمد هنيدي يتبرأ من هذه التغريدة.. ويُعاتب محمد إمام: &#34;هو احنا في حضانة؟&#34;

محمد هنيدي يتبرأ من هذه التغريدة.. ويُعاتب محمد إمام: "هو احنا في حضانة؟"

&#34;الأجر المادي شككني&#34;.. باسم ياخور يكشف حقيقة علمه بمقلب &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

"الأجر المادي شككني".. باسم ياخور يكشف حقيقة علمه بمقلب "رامز مجنون رسمي"

تامر هجرس: أتمنى تجسيد دور هذا الصحابي.. وأقبل بهذا الدور الجريء

تامر هجرس: أتمنى تجسيد دور هذا الصحابي.. وأقبل بهذا الدور الجريء

وفاة الممثل الهندي الشهير ريشي كابور

وفاة الممثل الهندي الشهير ريشي كابور

شبيهة ليلى علوي الأفغانية تُخرجها عن صمتها.. كيف علقت؟

شبيهة ليلى علوي الأفغانية تُخرجها عن صمتها.. كيف علقت؟

بعد تصريح مي العيدان.. تعرف على الأجر الحقيقي لياسمين صبري مع رامز جلال

بعد تصريح مي العيدان.. تعرف على الأجر الحقيقي لياسمين صبري مع رامز جلال

زواج ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي سراً

زواج ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي سراً

فريدة سيف النصر: &#34;أبويا جوزني بعد فيلم 424 عشان يلم عرضي&#34;

فريدة سيف النصر: "أبويا جوزني بعد فيلم 424 عشان يلم عرضي"

عربي

العراق يُسجل ارتفاعاً جديداً في عدد إصابات (كورونا)

العراق يُسجل ارتفاعاً جديداً في عدد إصابات (كورونا)

ست وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في الجزائر

ست وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في الجزائر

مقتل وإصابة 10 عسكريين إثر انفجار عبوة ناسفة في شمال سيناء

مقتل وإصابة 10 عسكريين إثر انفجار عبوة ناسفة في شمال سيناء

الصحة الأردنية: لا إصابات جديدة بـ(كورونا) وتعافي ست حالات

الصحة الأردنية: لا إصابات جديدة بـ(كورونا) وتعافي ست حالات