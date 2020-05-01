شؤون فلسطينية

فتح: تقرير بنسودا خطوة على طريق محاكمة الاحتلال الإسرائيلي

فتح: تقرير بنسودا خطوة على طريق محاكمة الاحتلال الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
رحب المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، بتقرير المدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بنسودا، والتي أعادت التأكيد على اختصاص المحكمة بالتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس الشرقية.

وقال القواسمي، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذا التقرير المهم يأتي بعد محاولات مضنية من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية و حلفاؤها في العالم لاسقاط اختصاص المحكمة بالتحقيق في فلسطين، وبالتالي اسقاط امكانية فتح تحقيق لمجرمي الحرب الاسرائيليين على ما ارتكبوه من مجازر بحق الانسانية جمعاء.

 وأوضح القواسمي، أن هذا التقرير أبلغ رد على تلك المحاولات الفاشله، وهو بمثابة بارقة أمل متجدده لمحاكمة الاحتلال الاسرائيلي.

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