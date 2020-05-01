حماس تُعلق على قصف الاحتلال لأهداف في سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة حماس مساء الخميس، على قصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية.



وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم، "مرة أخرى يمارس الاحتلال الإسرائيلي عربدته عبر قصفه للأراضي السورية".



وأضاف "هذا احتلال قائم على إستمرار العدوان في كل الاتجاهات".



وأوضح قاسم أنه لن يُوقف عربدة الاحتلال إلا توحيد جهود الأمة في مواجهته ونبذ كل من يحاول التطبيع معه.