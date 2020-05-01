ترامب: فيروس (كورونا) مصدره مختبر ووهان ولن أخبركم كيف عرفت ذلك

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامبأ أنه لديه معلومات تسمح له بالقول بان فيروس (كورونا) المستجد، مصدره مختبر ووهان بالصين، ولكنه لن يخبر أحد.



وقال ترامب رداً على سؤال عما إذا كان قد رأى شيئاً اليوم يسمح له بقول بثقة أن فيروس كورونا مصدره مختبر ووهان بالصين، "نعم يمكنني ذلك"​​​.



وأضاف ترامب: "لا يمكنني الإفصاح عن سبب ثقتي العالية".