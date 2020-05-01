طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة اهداف بمحافظة القنيطرة السورية

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة (سانا) السورية، أن مروحيات تابعة للاحتلال الاسرائيلي، قصفت، الليلة، من أجواء الجولان، اهدافاً في المنطقة الجنوبية لسوريا.



وأشارت الوكالة، إلى ان طائرات الاحتلال الاسرائيلي، استهدفت عدة مواقع في محافظة القنيطرة السورية، مما أسفر عنه أضرار مادية فقط.



بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قصفا إسرائيليا طال مواقع القوات الحكومية السورية والجماعات الإيرانية قرب الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة.



والهجوم واحد من عدة هجمات نفذتها إسرائيل هذا الشهر تقول مصادر بالمخابرات الغربية إنها استهدفت جماعات مسلحة تدعمها إيران وتحتفظ بوجود متزايد في سوريا.



وضربت إسرائيل في السنوات القليلة الماضية قواعد وقوافل لجماعة حزب الله اللبنانية التي لها وجود كبير في الجزء الخاضع للسيطرة السورية من الجولان.