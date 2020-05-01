دولي

إيطاليا: 80% من ضحايا كورونا كانوا مصابين بأمراض أخرى

إيطاليا: 80% من ضحايا كورونا كانوا مصابين بأمراض أخرى
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مصدر صحي إيطالي أن 80% من ضحايا فيروس كورونا المستجد كانوا مصابين بمرضين آخرين على الأقل.

ووفقا لأحدث تقرير للمعهد العالي للصحة (ISS)، صدر اليوم الخميس، فإن "تحليل 2316 سجلا طبيا للمرضى المتوفين أكد أن أكبر المخاطر يواجهها الرجال، بينما لا تتجاوز نسبة الخطر بين النساء الـ38٪"، فضلا عن الأشخاص المتقدمين في السن، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وذكر تقرير (ISS) أن متوسط أعمار المرضى المتوفين يبلغ 81 عاما، بينما يدور معدل أعمار المصابين حول الـ62 عاما.

وأضاف التقرير أن 63% من المرضى الذين فارقوا الحياة، يعانون من ثلاثة أمراض أو أكثر، وأن ما يتجاوز الـ80% منهم، كانوا مصابين مسبقا بمرضين على الأقل.

وخلص التقرير الصحي إلى القول إن نسبة الفتك بشكل عام لوباء "كوفيد 19" في إيطاليا تصل إلى 12.6%.

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