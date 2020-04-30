إيران تُدين تصنيف ألمانيا لـ (حزب الله) كمنظمة "إرهابية"

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، عن إدانتها لقرار ألمانيا تصنيف (حزب الله) اللبناني كمنظمة "إرهابية" وحظره على أراضي البلاد.



وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن (حزب الله)، جزء رسمي من الحكومة والبرلمان في لبنان، ولعب ولايزال دوراً رئيساً في محاربة تنظيم الدولة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



واتهمت طهران ألمانيا، بخدمة أهداف الولايات المتحدة وإسرائيل، قائلة: "إن بعض الدول الأوروبية، تتخذ مواقفها من دون أخذ حقائق المنطقة بعين الاعتبار، وتعمل فقط على تلبية ماكينة الدعاية الصهيونية الأمريكية".



وأضافت الخارجية: "إن على الحكومة الألمانية، أن تتحمل التداعيات السلبية الناجمة عن قرارها على محاربة الجماعات الإرهابية في المنطقة".



يذكر، أن وزارة الداخلية في ألمانيا، أعلنت عن قرار الحكومة حظر (حزب الله) في البلاد، ونفذت الأجهزة الأمنية حملة مداهمات، اعتقلت بنتيجتها عدداً من المشتبه بانتمائهم إلى الجماعة.