شؤون فلسطينية

عشراوي: استخلاص المدعية العامة حول ولاية المحكمة الجنائية بداية لمساءلة إسرائيل

عشراوي: استخلاص المدعية العامة حول ولاية المحكمة الجنائية بداية لمساءلة إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، تقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الذي خلصت به الى أنها وبناء على المذكرات التي تقدم بها أكثر من خمسين جهة ومنظمة غير حكومية ودول ومحامي الضحايا، ما زالت ترى أن للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصاً على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بالتطور الايجابي.

وأكدت في بيان لها، باسم اللجنة التنفيذية، على أن الشعب الفلسطيني وقيادته واثقون بمنظومة العدالة والمحاسبة التي تمثلها محكمة الجنايات الدولية، باعتبارها محكمة مستقلة تسعى لضمان محاسبة مجرمي الحرب حول العالم على ما ارتكبوا من فظائع.
وشددت على ان إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ولا تزال تصعد من جرائمها بحق شعبنا الاعزل مستندة الى افلاتها الدائم من العقاب والدعم اللامتناهي من الادارة الامريكية والعجز الدولي عن مساءلتها، وهنا فان محكمة الجنايات الدولية تملك الولاية لوقف هذا النهج الإجرامي وتوفير الحد الأدنى من العدالة للشعب الفلسطيني.

وختمت عشراوي بيانها بالقول: "استناداً الى هذا التطور الإيجابي نحن واثقون بان التحقيق بجرائم اسرائيل سيبدأ قريبا وستدفع دولة الاحتلال ثمن انتهاكاتها المتعمدة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

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