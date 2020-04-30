شؤون فلسطينية

الاتصالات بغزة تصدر إعلانا للمستفيدين من المنحة القطرية للأسر المتعففة

الاتصالات بغزة تصدر إعلانا للمستفيدين من المنحة القطرية للأسر المتعففة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن البدء بصرف المنحة الأميرية القطرية للأسر المتعففة اعتباراً من يوم السبت الموافق 02-05-2020 وحتى الخميس 14-05-2020، وذلك في جميع فروع مكاتب البريد في 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، أصحاب الوكالات يوم الاحد الموافق 16-05-2020. 

واشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الخيمس، أن آلية الصرف ستكون وفق التالي: 

-توزيع أسماء المستفيدين من المنحة أبجدياً .

-سيتم تخصيص موعد الصرف لكل مستفيد (تاريخ اليوم – ساعة الصرف)، بالإضافة الى مكتب البريد.

-سيتم تفعيل الأسماء لكل يوم حسب ساعة الصرف، ولن يتم الصرف لاي مواطن الا حسب الوقت المحدد له.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم ارسال رسالة بموعد ومكان الصرف لمن لديه تطبيق التسجيل الموحد على الاجهزة الذكية).

وطالبت الوزارة، المواطنين، الالتزام بالتعليمات التالية:

1. الصرف للمستفيد شخصياً مصطحباً بطاقة الهوية

2. اصطحاب صورة عن الهوية الشخصية

3. التوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف عدد 2

4. احضار قلم شخصي للتوقيع وينصح بتوفير وسيلة الوقاية الشخصية كمامة.

5. سيتم تحديد أعداد المستفيدين داخل المكتب، ويرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام.

6. سيتم توفير مواد لتعقيم ايدي المستفيدين قبل الدخول لمكاتب البريد.

7. يتوجب على المستفيد المصاب لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي الاتصال عدم الحضور لصرف الدفعة على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة في نهاية موعد الصرف.

8. يرجى المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر بحيث لا تقل عن واحد ونصف متر خارج مكتب البريد (طابور الانتظار خارج المكتب).

9. إيقاف آلية التفعيل المسبق للمستفيد.

10. الصرف لأصحاب الوكالات بعد انتهاء عملية الصرف.

ودعت الوزارة، للالتزام التام بمكتب البريد المخصص لكل مواطن، والالتزام بموعد ووقت الصرف المحدد، حيث بإمكان المستفيدين الاستعلام عن تفاصيل المنحة الاميرية القطرية من خلال الرابط الالكتروني التالي: http://query.gov.ps،  او زيارة الموقع الالكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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