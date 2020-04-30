دولي

جونسون: بريطانيا تجاوزت ذروة الوباء

جونسون: بريطانيا تجاوزت ذروة الوباء
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، أن بريطانيا، ثاني بلد أكثر تضرراً بفيروس كورونا المستجد في أوروبا مع 26711 وفاة "تخطت ذروة" تفشي الوباء، الذي بدأ يتراجع.

وقال خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة: "لقد تخطينا ذروة تفشي الوباء، مضيفاً: "نحن نتجه نزولاً"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وهذا المؤتمر الصحفي، هو الأول لجونسون منذ تعافيه من الإصابة بـ (كورونا)، وعقد في أجواء مشحونة.

واتهم جونسون بالتأخر في اتخاذ قرار فرض تدابير العزل، التي طبقت اعتباراً من 23 آذار/ مارس، وبات يخضع لضغوط، ليكشف كيف ومتى ستخرج البلاد من العزل، لكنه يُظهر حذراً حيال هذا الأمر.

وقارن الوضع بالمرور "في نفق ضخم تحت جبال الألب، بات في إمكاننا رؤية الضوء والسهول أمامنا".

وأضاف "من الأساسي بالتالي، ألا نفقد السيطرة، ونتجه بقوة نحو جبل ثان أعلى" ملمحاً إلى ارتفاع محتمل للإصابات.

ووعد جونسون بكشف "خارطة طريق" الأسبوع المقبل؛ ليشرح كيف تنوي الحكومة إنعاش الاقتصاد، وإعادة فتح المدارس والسماح بعودة البريطانيين إلى عملهم.

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