شؤون فلسطينية

المدعية العامة بالجنائية الدولية: نؤكد على حق فلسطين بالتوجه للمحكمة الجنائية

المدعية العامة بالجنائية الدولية: نؤكد على حق فلسطين بالتوجه للمحكمة الجنائية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، مجدداً، أن للمحكمة صلاحية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وغزة.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى، شككت في صلاحية المحكمة على الأراضي الفلسطينية، معتبرة أنها ليست أراضٍ محتلة.

وقالت بنسودا في تقرير من 60 صفحة: "نظرت النيابة بعناية في ملاحظات المشاركين، وما زالت ترى أن للمحكمة اختصاصاً على الأرض الفلسطينية المحتلة، إنها تطلب باحترام من الدائرة التمهيدية الأولى التأكيد على أن الأراضي التي يجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها فيها بموجب المادة 12 (2) (أ) تشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة".

وجددت المدعية العامة التأكيد على وجود أساس معقول؛ لبدء التحقيق في الوضع بفلسطين.

وأشارت إلى أنه بموجب المادة 53 (1) من نظام روما الأساسي، فإن نطاق اختصاص المحكمة الإقليمي يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة.

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