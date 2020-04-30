شؤون فلسطينية

الطائفة السامرية: قررنا اقتصار الاحتفال بعيد الفسح على الشعائر الدينية فقط

الطائفة السامرية: قررنا اقتصار الاحتفال بعيد الفسح على الشعائر الدينية فقط
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الطائفة السامرية، أن الاحتفال بعيد الفسح لهذا العام، سيكون متماشياً مع خطة الطوارئ، التي أعلنها رئيس الوزراء محمد اشتية، لمواجهة فيروس (كورونا).

ووفق وكالة (وفا) الرسمية، فإنه "سيتم الاحتفال بهذه المناسبة يوم الأربعاء الموافق 6/5/2020 وسيقتصر الحضور على أبناء الطائفة السامرية فقط، مع مراعاة كافة الشروط الصحية".

بدوره، أكّد محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، أنّ أبناء الطائفة السامرية، هم جزء لا يتجزأ من أبناء هذه المحافظة، وأن التزامهم بخطة الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا) يعبّر عن مدى حرصهم، وانتمائهم، وشكر لهم هذا الموقف، متمنياً أن يخلّصنا الله من هذا الوباء، وأن يعيد الله علينا هذه المناسبات، وقد منّ علينا بالتحرر والخلاص من الاحتلال.

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