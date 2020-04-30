تركيا: تسجيل 4826 حالة شفاء جديدة من (كورونا) و93 وفاة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات التركية، اليوم الخميس، تسجيل 4846 حالة شفاء بين المصابين بفيروس (كورونا)، في تفوق كبير على حصيلة الإصابات الجديدة، التي ارتفعت بـ 2615 حالة، مع وفاة 93 شخصاً.



وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، ارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس (كورونا) المستجد في البلاد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، بواقع 2615، ليبلغ 120204 حالات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ويشير هذا الرقم إلى تراجع جديد لحصيلة الإصابات بالفيروس في تركيا، حيث سجلت في البلاد، حسب إحصائية 27 نيسان/ أبريل 2131 حالة، وفي 28 نيسان/ أبريل 2392، وفي 29 نيسان/ أبريل 2936.



وذكر قوجة مع ذلك، أن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد وصل إلى 48886 شخصاً، بعد تسجيل 4826 حالة شفاء جديدة.



بينما وصلت حصيلة المتوفين، جراء الفيروس إلى 3174 شخصاً بعد رصد 93 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ويشهد هذا المؤشر استقراراً نسبياً، حيث سجلت في البلاد يوم 27 نيسان/ أبريل 95 وفاة، وفي 28 نيسان/ أبريل 92، وفي 29 نيسان/ أبريل 89.