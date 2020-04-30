الخليل: الأمن الوقائي يضبط محروقات مهربة

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رام الله - دنيا الوطن

ضبط جهاز الأمن الوقائي في محافظة الخليل، سيارت تنقل محروقات مهربة إلى إحدى المحطات بالمحافظة، وشاحنة محملة بأشجار الزيتون الرومي المعمر في مدينة يطا.



وقال بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الأمن الوقائي، مساء الخميس: إن مهربين، استخدموا سيارة خصوصية لتهريب المحروقات، وتبين أن هناك تمديدات أسفل المحطة، يتم من خلالها تفريغ المحروقات المهربة، ثم يتم ضخها إلى الآبار الرئيسية، حيث تم استدعاء جهات الاختصاص لأخذ العينات، واستكمال الإجراءات القانونية.



وأوضح البيان، أن الجهاز، وبالتعاون مع الأمن الوطني، ضبط شاحنة محملة بأشجار الزيتون الرومي المعمر في مدينة يطا، حيث تم التواصل مع جهات الاختصاص في وزارة الزراعة؛ لمتابعة الموضوع، واستكمال الإجراءات القانونية.