العراق يُسجل ارتفاعاً جديداً في عدد إصابات (كورونا)

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الخميس، بتسجيل ارتفاع جديد في معدل زيادة الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد، مع رصد حالة وفاة واحدة بالمرض.



وقالت وزارة الصحة العراقية، وفق ما نقل موقع قناة (روسيا اليوم): إن مختبراتها، سجلت 82 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الصحة، أن "الإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل والمثنى وبابل وكركوك وذي قار".



وتشير إحصائية اليوم، إلى ارتفاع معدل زيادة الإصابات على أساس يومي، حيث سجل أمس الأربعاء 75 مصاباً.



وتابع البيان: أن مجموع الإصابات بلغ 2085 حالة، ووصلت حصيلة المتوفين إلى 93 شخصاً، مع رصد 1375 متعافياً من المرض.