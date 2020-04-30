الصين تُرسل مساعدات وقائية من (كورونا) إلى مصر

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت السفارة الصينية في القاهرة، أن شحنة جديدة من المساعدات الطبية الصينية، ستصل إلى جمهورية مصر العربية يوم 3 أيار/ مايو المقبل.



وأوضحت السفارة في بيان نشرته صحيفة (اليوم السابع)، الخميس، أن المساعدات، ستصل إلى مطار القاهرة الدولي على متن رحلتين، وأن السفير الصيني لدى مصر، سيستقبل الشحنة سوية مع مسؤولين مصريين.



وكانت بكين، قد أرسلت في وقت سابق من هذا الشهر، طائرة تحمل مستلزمات طبية إلى مصر، تشمل كمامات طبية وملابس واقية وكواشف اختبار.