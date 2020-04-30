عاجل

  • الطائفة السامرية: قررنا اقتصار الاحتفال بعيد الفسح على الشعائر الدينية فقط

  • الرجوب: الرئيس عباس يترأس اجتماعاً لمركزية فتح الاثنين المقبل

  • تسجيل 47 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو

دولي

الصين تُرسل مساعدات وقائية من (كورونا) إلى مصر

الصين تُرسل مساعدات وقائية من (كورونا) إلى مصر
رام الله - دنيا الوطن
أكدت السفارة الصينية في القاهرة، أن شحنة جديدة من المساعدات الطبية الصينية، ستصل إلى جمهورية مصر العربية يوم 3 أيار/ مايو المقبل.

وأوضحت السفارة في بيان نشرته صحيفة (اليوم السابع)، الخميس، أن المساعدات، ستصل إلى مطار القاهرة الدولي على متن رحلتين، وأن السفير الصيني لدى مصر، سيستقبل الشحنة سوية مع مسؤولين مصريين.

وكانت بكين، قد أرسلت في وقت سابق من هذا الشهر، طائرة تحمل مستلزمات طبية إلى مصر، تشمل كمامات طبية وملابس واقية وكواشف اختبار.

أخبار ذات صلة

فرنسا تتجاوز 15 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

فرنسا تتجاوز 15 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

تركيا تقترب من الصين بعدد وفيات (كورونا)

تركيا تقترب من الصين بعدد وفيات (كورونا)

إصابة رئيس وزراء روسيا بفيروس (كورونا).. وبوتين يواسيه

إصابة رئيس وزراء روسيا بفيروس (كورونا).. وبوتين يواسيه

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بـ(كورونا) لأكثر من 15 ألف حالة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بـ(كورونا) لأكثر من 15 ألف حالة

الاستخبارات الأمريكية تحسم الجدل بشأن فرضية تصنيع فيروس (كورونا)

الاستخبارات الأمريكية تحسم الجدل بشأن فرضية تصنيع فيروس (كورونا)

المستشار القضائي الإسرائيلي يُوافق على تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة

المستشار القضائي الإسرائيلي يُوافق على تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة

كنيست الإسرائيلي يُقر بالقراءة الأولى قانون التناوب على رئاسة الحكومة

كنيست الإسرائيلي يُقر بالقراءة الأولى قانون التناوب على رئاسة الحكومة

إيران تُسجل أقل معدل إصابات بفيروس (كورونا) في أسبوع

إيران تُسجل أقل معدل إصابات بفيروس (كورونا) في أسبوع

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

حمد : عمالنا هم صمام أماننا وحصن مشروعنا الوطني

حمد : عمالنا هم صمام أماننا وحصن مشروعنا الوطني

الشعبية تدين الموقف الألماني إزاء حزب الله

الشعبية تدين الموقف الألماني إزاء حزب الله

المالكي: تقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية يؤكد اختصاصها في دولة فلسطين

المالكي: تقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية يؤكد اختصاصها في دولة فلسطين

(اونروا) تؤجل دفعات شهر أيار لزبائن دائرة التمويل الصغير التابعة لها

(اونروا) تؤجل دفعات شهر أيار لزبائن دائرة التمويل الصغير التابعة لها

الأورومتوسطي: تأكيد حق فلسطين بالتوجه للجنائية يفتح الباب لتحقيق عدالة طال انتظارها

الأورومتوسطي: تأكيد حق فلسطين بالتوجه للجنائية يفتح الباب لتحقيق عدالة طال انتظارها

اتحاد نقابات عمال فلسطين يُطالب بتعويض العمال المتضررين من جائحة (كورونا)

اتحاد نقابات عمال فلسطين يُطالب بتعويض العمال المتضررين من جائحة (كورونا)

الشرطة تقبض على مطلوب هارب منذ 10 سنوات

الشرطة تقبض على مطلوب هارب منذ 10 سنوات

الشرطة تضبط 10 مركبات وتُغلق 34 محلاً لمخالفتهم التعليمات بسلفيت

الشرطة تضبط 10 مركبات وتُغلق 34 محلاً لمخالفتهم التعليمات بسلفيت

منوعات

&#34;عرفان خان&#34; يذكر مكة المكرمة في رسالته الأخيرة قبل وفاته

"عرفان خان" يذكر مكة المكرمة في رسالته الأخيرة قبل وفاته

شاهد صور حبيبة وائل كفوري الجديدة

شاهد صور حبيبة وائل كفوري الجديدة

محمد هنيدي يتبرأ من هذه التغريدة.. ويُعاتب محمد إمام: &#34;هو احنا في حضانة؟&#34;

محمد هنيدي يتبرأ من هذه التغريدة.. ويُعاتب محمد إمام: "هو احنا في حضانة؟"

&#34;الأجر المادي شككني&#34;.. باسم ياخور يكشف حقيقة علمه بمقلب &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

"الأجر المادي شككني".. باسم ياخور يكشف حقيقة علمه بمقلب "رامز مجنون رسمي"

تامر هجرس: أتمنى تجسيد دور هذا الصحابي.. وأقبل بهذا الدور الجريء

تامر هجرس: أتمنى تجسيد دور هذا الصحابي.. وأقبل بهذا الدور الجريء

وفاة الممثل الهندي الشهير ريشي كابور

وفاة الممثل الهندي الشهير ريشي كابور

شبيهة ليلى علوي الأفغانية تُخرجها عن صمتها.. كيف علقت؟

شبيهة ليلى علوي الأفغانية تُخرجها عن صمتها.. كيف علقت؟

بعد تصريح مي العيدان.. تعرف على الأجر الحقيقي لياسمين صبري مع رامز جلال

بعد تصريح مي العيدان.. تعرف على الأجر الحقيقي لياسمين صبري مع رامز جلال

زواج ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي سراً

زواج ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي سراً

فريدة سيف النصر: &#34;أبويا جوزني بعد فيلم 424 عشان يلم عرضي&#34;

فريدة سيف النصر: "أبويا جوزني بعد فيلم 424 عشان يلم عرضي"

عربي

ست وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في الجزائر

ست وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في الجزائر

الصحة الأردنية: لا إصابات جديدة بـ(كورونا) وتعافي ست حالات

الصحة الأردنية: لا إصابات جديدة بـ(كورونا) وتعافي ست حالات

ارتفاع غير مسبوق تسجله السعودية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

ارتفاع غير مسبوق تسجله السعودية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

مصر تبدأ تجربة استخدام علاج جديد لفيروس (كورونا)

مصر تبدأ تجربة استخدام علاج جديد لفيروس (كورونا)