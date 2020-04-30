فرنسا تتجاوز 15 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت السلطات الفرنسية، الخميس، أنها سجلت وفاة 339 شخصاً بفيروس (كورونا) المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.



ووفق ما نقلت شبكة (يورو نيوز) عن مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا، جيروم سالومون، فقد قال: إن حصيلة الضحايا تنقسم إلى 15244 حالة وفاة في المستشفيات و9132 حالة وفاة في المؤسسات الاجتماعية والطبية والاجتماعية.



وأكد جيروم سالومون، أن عدد الأشخاص في المستشفيات في انخفاض مستمر، لا سيما في وحدة العناية المركزة، حيث أفاد بأن عدد الأشخاص المصابين في المستشفيات، انخفض إلى 26283، أي أقل بـ 551 عن يوم الأربعاء.



وأوضح، أن 188 شخصاً، خرجوا من العناية المركزة في اليوم السابق، مشيراً إلى وجود 4019 مريضاً يتلقون العلاج في العناية المركزة.