إعلام الاحتلال: الكرة الآن بملعب (حماس) حول صفقة تبادل الأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

أكد قناة (كان) الإسرائيلية، أن الكرة الآن في ملعب حركة (حماس)، فيما يتعلق بصفقة تبادل أسرى، لافتة إلى أن إسرائيل لا تريد صفقة جزئية، ولكن صفقة تشمل الإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة.



بدوره، زعم المحلل العسكري في صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عاموس هرائيل، أن إسرائيل وحركة (حماس) تفاوضا مؤخراً، عبر وسط ثالث، وذلك على تقديم مساعدات طبية لقطاع غزة، لمواجهة فيروس (كورونا)، في إطار مفاوضات صفقة تبادل أسرى.



وكانت القناة 13 الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق، أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عقد الأسبوع الماضي، اجتماعاً عبر الهاتف بشكل آمن للجنة الوزارية لشؤون الأسرى والمفقودين؛ لمناقشة الاتصالات مع منظمة (حماس) كان هذا أول اجتماع للجنة الوزارية، حول هذا الموضوع.