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ست وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في الجزائر

ست وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في الجزائر
رام الله - دنيا الوطن
سجلت 158 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا) في الجزائر، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4006 حالات مؤكدة.

ووفق صحيفة (البلاد)، فقد سجلت الجزائر 6 وفيات جديدة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 450 حالة، حسب ما كشف عنه اليوم الخميس الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس (كورونا) الدكتور جمال فورار.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عدد الحالات، التي تماثلت للشفاء، ارتفع إلى 1779 من بينها 77 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية

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