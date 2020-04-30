الرجوب: الرئيس عباس يترأس اجتماعاً لمركزية فتح الاثنين المقبل
رام الله - دنيا الوطن
صرح أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) جبريل الرجوب، أن الرئيس محمود عباس، سيترأس اجتماعا للجنة عند الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين المقبل، الرابع من أيار/ مايو.
وأشار الرجوب في تصريح له، أن اجتماع المركزية، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفيروس (كورونا) والأوضاع الداخلية، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
صرح أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) جبريل الرجوب، أن الرئيس محمود عباس، سيترأس اجتماعا للجنة عند الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين المقبل، الرابع من أيار/ مايو.
وأشار الرجوب في تصريح له، أن اجتماع المركزية، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفيروس (كورونا) والأوضاع الداخلية، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
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