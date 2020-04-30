الرجوب: الرئيس عباس يترأس اجتماعاً لمركزية فتح الاثنين المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

صرح أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) جبريل الرجوب، أن الرئيس محمود عباس، سيترأس اجتماعا للجنة عند الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين المقبل، الرابع من أيار/ مايو.



وأشار الرجوب في تصريح له، أن اجتماع المركزية، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفيروس (كورونا) والأوضاع الداخلية، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.