مقتل وإصابة 10 عسكريين إثر انفجار عبوة ناسفة في شمال سيناء

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد العقيد أركان حرب، تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، بمقتل وإصابة 10 عسكريين مصريين، في انفجار عبوة ناسفة، وقع مساء اليوم الخميس، شمال سيناء.



وأكد الرفاعي، في بيان مقتضب، أن عبوة ناسفة، انفجرت بإحدى المركبات المدرعة، جنوب مدينة بئر العبد، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقال الرفاعي: "تؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية، ضد العناصر الإرهابية؛ للمحافظة على أمن الوطن واستقراره".



ولم يذكر الرفاعي العدد الدقيق للقتلى بين الجيش المصري، جراء الانفجار، الذي لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه.



وتشهد محافظة شمال سيناء، حملة عسكرية كبيرة، تشنها القوات المصرية، ضد جماعات مصنفة "إرهابية" على رأسها "ولاية سيناء" المعروفة قبل مبايعتها "تنظيم الدولة" بـ"أنصار بيت المقدس"، والمسؤولة عن هجمات عديدة على رجال الأمن والمسؤولين في المنطقة.