الاحتلال يزعم: أشخاص اقتحموا موقعاً عسكرياً وأحدثوا أضراراً بالمعدات

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية، اكتشفت اليوم الخميس، حادثة اختراق لموقع عسكري جنوب إسرائيل، وقد نتج عنه أضرار لعدد من المعدات العسكرية بالموقع.



وادعى المتحدث، قائلاً: "جاء ذلك بسبب اختراق عدد من الأشخاص للموقع، حيث قاموا بسرقة بعض المعدات العسكرية، وتخريب أخرى، ولاذوا بالفرار".



وأِشار إلى أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية، فتحت تحقيقاً في الحادثة.