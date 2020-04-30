حمد : عمالنا هم صمام أماننا وحصن مشروعنا الوطني

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رام الله - دنيا الوطن

قالت آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، بمناسبة يوم العمال العالمي إننا نحتفل اليوم مع العالم كله بحلول الأول من مايو آيار , عيد العمال العالمي الذي تكرس منذ عقود طويلة ليكون رمزا لنضالات العمال في كل أنحاء العالم , و ذكرى مضيئة لنيل حقوقهم , و اعترافا بأن العمال هم الذين يصنعون الأمل ، وسواعدهم هي التي تبني صروح الدول و المجتمعات , وتضحياتهم هي التي ترسم طريق المستقبل للأجيال القادمة .



وأكدت حمد على أن عيد العمال العالمي جاء هذا العام استثنائياً ، في ظل جائحة كورونا التي فتكت بالعالم، والتي خلقت للعمال بشكل خاص أزمة إنسانية واقتصادية خانقة لتكبدهم معاناة شديدة في ظل ازدياد نسبة البطالة ، والحصار الإسرائيليٍ الجائر والمتواصل للنيل من صمود أبناء شعبنا ، والسعي إلى القضاء على آماله في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بعاصمتها القدس الشريف .



وأشادت حمد بالانجازات التي حققتها جماهير العمال من اجل تكريس حقوقهم وانتزاع مكاسبهم ومكانتهم في تتطور الحضارة البشرية.



وثمنت حمد نضال عمال العالم عامة وعمال فلسطين خاصة وسعيهم وإصرارهم على دفع المكاسب النقابية العمالية إلى الأمام من أجل التقدم والتحرر من كل أشكال الاستغلال، خاصة النضال التي تخوضه الطبقة العاملة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع دورها البارز في النضال من اجل التحرر الوطني.



وتقدمت حمد بالتهنئة إلى كافة عمال فلسطين في ارض الوطن وفى أماكن اللجوء والشتات ،وفى كل مواقع العمل على امتداد العالم بيوم العمال العالمي.