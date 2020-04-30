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شؤون فلسطينية

الشعبية تدين الموقف الألماني إزاء حزب الله

الشعبية تدين الموقف الألماني إزاء حزب الله
رام الله - دنيا الوطن
دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار الحكومة الألمانية، بوصف حزب الله اللبناني تنظيم إرهابي، واعتبرت أن هذا القرار غير معزول عن مخطط استهداف جميع قوى المقاومة في المنطقة،  الذي تعمل عليه دولة الاحتلال الاسرائيلي والإدارة الأمريكية بالتعاون مع حلفائها الإقليميين والدوليين.

كما لا يمكن عزل القرار الألماني والذي سبقه قرار بريطاني عما هو قائم من تدخلات دوليه للتأثير على الأوضاع الداخلية في لبنان، بهدف محاصرة وإضعاف حزب الله كقوة مقاومة، وإرباك حاضنته الجماهيرية التي تتمسك بهذا النهج وبما يمثل الحزب.

وعبرت الجبهة عن تضامنها الكامل مع حزب الله ، وإسناده في التصدي لقرار الحكومة الألمانية وأية قرارات مماثلة قد تقدم عليها دول أخرى.، ودعت قوى المقاومة، كما القوى والأحزاب الوطنية والتقدمية العربية ، بالتصدي لقرار الحكومة الألمانية باعتباره قراراً يمسها ، ويستهدف الإجهاز على روح المقاومة في المنطقة، وأي قوة تتمسك بمقاومة العدو.

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