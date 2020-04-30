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شؤون فلسطينية

السعودية: القضية الفلسطينية هي الأولى

السعودية: القضية الفلسطينية هي الأولى
رام الله - دنيا الوطن
أكدت المملكة العربية السعودية، أن القضية الفلسطينية، هي الأولى، مجددة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته. 

 ووفق الوكالة السعودية الرسمية (واس) فقد قالت المملكة، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية: "كانت القضية الفلسطينية ولا زالت هي القضية المركزية للعرب والمسلمين، وهي كذلك القضية الأولى للمملكة، منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز، وتأتي على رأس سياستها الخارجية، حيث لم تتوانَ المملكة أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، بجميع الطرق والوسائل لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بكامل السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، ومن هذا المنطلق، فإن المملكة ترفض أي إجراءات أو أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية المعترف بها بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشددت المملكة العربية السعودية على أنه انطلاقاً من اهتمامها وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وانطلاقاً من موقفها الداعم للسلطة الفلسطينية، فإنها تؤكد مجدداً وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته.

 كما تؤكد على خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مخططات لفرض السلطة، وضم الضفة الغربية، أو أجزاء منها تحت السيادة الإسرائيلية، وترفض كذلك المستوطنات والمستعمرات الإسرائيلية غير القانونية، المقامة على أرض فلسطين المحتلة منذ عام (1967م) بما في ذلك الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة (ج) من الضفة الغربية، وتدين كل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وأراضيه المعترف بها دولياً.

ودعت المملكة، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، التي تُعمّق فيه جائحة (كورونا) معاناة الشعب الفلسطيني، وتنعكس بآثارها على استقرار وأمن المنطقة.

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