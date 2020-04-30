(اونروا) تؤجل دفعات شهر أيار لزبائن دائرة التمويل الصغير التابعة لها

قررت إدارة دائرة التمويل الصغير، التابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، تأجيل دفعات شهر ايار 2020 المستحقة على جميع زبائن الدائرة وذلك للشهر الثاني على التوالي دون احتساب أي فوائد إضافية او عمولات تأخير على الدفعات المؤجلة.





رام الله - دنيا الوطنجاء ذلك بسبب الأوضاع الصحية والاقتصادية الصعبة الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا في المنطقة والعالم وما تبع ذلك من توقف وتراجع النشاطات الإقتصادية وإنخفاض حاد في معدل مستويات الدخل بما يشمل اللاجئين الفلسطينين في مناطق عمليات دائرة التمويل الصغير بـ(أونروا) في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا، وانطلاقاً من مبدأ المسئولية الإجتماعية عند تقديم خدمات التمويل الصغير كما نصت عليه رسالة الدائرة وإلتزاما منها بمعايير حماية زبائن مؤسسات التمويل الصغير.وقالت: "بالرغم من تبعات هذا القرار الا انه ومن منطلق التزام الدائرة بالمسؤولية الاجتماعية وحرصها على دعم اصحاب المشاريع وذوي الدخل المحدود من لاجئي فلسطين والنساء صاحبات المشاريع الصغيرة، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، كان لا بد من اتخاذ مثل هذا القرار للتخفيف من شدة تداعيات الوضع الاقتصادي على مقترضي دائرة التمويل".وأضافت الوكالة: "أما الزبائن الذين يرغبون بعدم التأجيل، والاستمرار بالسداد وفقاً لجدول الدفعات المتفق عليه مسبقا، فيمكنهم الاتصال بموظفي القروض المسؤولين عن متابعة قروضهم".