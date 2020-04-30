ارتفاع عدد وفيات (كورونا) في اسرائيل إلى 222

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في اسرائيل إلى 222، اليوم الخميس، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 15946.



ووفقا لمعطيات الصحة الاسرائيلية، فقد وصفت حالة 105 بالخطيرة، منهم 82 موصولين بأجهزة تنفس صناعي، و79 متوسطة و6979 طفيفة.