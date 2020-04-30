الخارجية: شحنة التبرعات الطبية التركية ستصل الليلة إلى فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن أن الطائرة التركية الخاصة، التي تقل شحنة التبرعات الطبية المقدمة من الجمهورية التركية لفلسطين، أقلعت الليلة من مطار اسطنبول الدولي، وستصل في وقت لاحق إلى مطار اللد.



ووفق بيان الخارجية، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "جاءت هذه الشحنة من التبرعات السخية، تلبية لطلب مباشر قدمه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في رسالة رسمية بعثها لنظيره وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، حيث طلب فيها دعماً مالياً ومعدات وأجهزة طبية لدولة فلسطين؛ لتعزيز قدراتها على مواجهة وباء (كورونا)".



وأكدت الوزارة، أن الشحنة تتضمن 40 ألف مسحة، 4 ماكينات للفحص، و100 ألف كمامة طبية من نوع N95، و40 ألف لباس طبي كامل، و100 ألف من الكفوف الطبية، و2000 كمامة أوكسجين، و20 ألف بخاخ للأنف، و2 طن مواد تعقيم للأيدي، و20 ألف واقي زجاجي للوجه.



وتقدمت الوزارة باسم دولة فلسطين، بجزيل الشكر والتقدير إلى الجمهورية التركية، رئيساً وحكومة وشعباً على هذا التبرع السخي للشعب الفلسطيني، واعتبرته امتداداً للدعم التركي المتواصل لشعبنا، ومواقفها المؤيدة لحقوقنا العادلة والمشروعة.



وأكدت الوزارة، على أن هيئة الشؤون المدنية مشكورة، ستقوم بكامل الإجراءات لتخليص هذه المساعدات، بصفتها تبرعاً من أجل تسليمها لوزارة الصحة الفلسطينية، للاستفادة منها في تعزيز مواجهة الحكومة الفلسطينية لجائحة (كورونا) في مناطق الوطن كافة.