الشرطة تضبط 10مركبات وتغلق 34 محلا لمخالفتهم التعليمات بسلفيت

ضبطت الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية 10مركبات واغلقت 34 محلا تجاريا لمخالفتهم التعليمات في محافظة سلفيت.





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه واستمرارا لما تقوم به الشرطة من إجراءات لتقييد حركة المواطنين ضمن خطتها في قانون الطوارئ، فقد قامت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية بضبط 10مركبات وإغلاق 34 محلا تجاريا لمخالفتهم إجراءات الطوارئ في عدة مناطق داخل محافظة سلفيت.





وأضافت، بأن شرطة المرور قامت بحجز هذه المركبات إدارياً ومخالفة السائقين.





ودعت الشرطة كافة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية حفاظاً على حياتهم وسلامتهم بمنع الحركة والتجمع والالتزام ببيوتهم وعدم الخروج إلا لحالات الطوارئ القصوى وذلك تجنباً للإصابة بالعدوى وبالتالي عدم نشر الفايروس بين المواطنين.

رام الله - دنيا الوطن