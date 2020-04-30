الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بـ(كورونا) لأكثر من 15 ألف حالة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، وذلك بعد تشخيص حالات جديدة.



وأشارت الوزارة، إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا، وصل الى 15,946، بينهم 105 حالات وصفت بالخطيرة، فيما تم تسجيل 222 حالة وفاة.