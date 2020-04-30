الصحة الأردنية: لا إصابات جديدة بـ(كورونا) وتعافي ست حالات

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الخميس، تسجيل حالتي إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على الحدود، تعود لسائقين يحملان جنسية غير أردنية.



وقال جابر خلال الإيجاز الصحفي اليومي من مركز الأمن وإدارة الأزمات، إنه لم تسجل أي إصابة بالفيروس داخل حدود المملكة، مشيرا إلى أن عدد الحالات المؤكدة المسجلة في المملكة بلغ حتى اللحظة 453 حالة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف أنه تم تسجيل ست حالات تعاف في الأردن، ليبقى 66 حالة فقط في المستشفيات، مبينا أنه تم إجراء أكثر من أربعة آلاف فحص لفيروس "كورونا".