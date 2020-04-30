شؤون فلسطينية

طالع الأسماء.. العمادي يعلن موعد صرف منحة الـ100 دولار للأسر الفقيرة غزة

طالع الأسماء.. العمادي يعلن موعد صرف منحة الـ100 دولار للأسر الفقيرة غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة، يوم السبت الموافق 2/5/2020.

وأوضح السفير العمادي أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة، بحسب ما جاء على موقع اللجنة القطرية الالكتروني.

وبيّن أن عملية الصرف ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار العمادي إلى أن عملية التوزيع ستستمر لنحو أسبوعين، وسيتم تبليغ المواطنين بمواعيد الاستلام المحددة تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين في مكاتب البريد.

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