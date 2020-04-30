السفارة الفلسطينية بعمان: 2000 مواطن عالقون بالأردن سيعودون تدريجيا ابتداء من الأحد

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رام الله - دنيا الوطن

قالت سفارة دولة فلسطين لدى الأردن إنه بتوجيهات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تواصل اتصالاتها ومتابعتها مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، لتأمين عودة العالقين من أبناء شعبنا المتواجدين في الاردن.



وأفادت السفارة بأنه يجرى العمل على عودة 500 مواطن يوم الأحد المقبل، ويتوجب على كل شخص أن يحمل بحوزته صورة عن جواز السفر وصورة بطاقة الجسور، وشنطة كتف واحدة لكل شخص فقط، وعدم حمل أية حقائب سفر وذلك تسهيلا لاجراءات عودتهم إلى أرض الوطن، وتسهيلا لاجراءات السلامة العامة، والعمل جار على قدم وساق لعودة كافة العالقين، وفق (وفا).



وأوضحت أن عدد العالقين في الاردن يصل إلى نحو 2000 مواطن، وأن من بينهم 350 طالبا موزعين على أكثر من محافظة في المملكة.



وكانت السفارة قد عملت في وقت سابق وبالتنسيق مع الخارجية الاردني على عودة 189 مواطنا إلى فلسطين من الذين كانوا في الحجر الصحي في فنادق عمان والبحر الميت.