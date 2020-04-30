وزير التربية يشارك الطلبة إبداعاتهم عن بُعد رغم مشهد (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

التقى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، وعبر تقنيات التواصل عن بُعد، عدداً من طلبة مدارس تربية طولكرم المشاركين في مبادرة "رسمة من كل بيت" ضمن معرض فني تكنولوجي نظمته المديرية.



واستمع الوزير لعروض الطلبة حول لوحاتهم التي جسدوها بريشاتهم وبمشاعرهم التي حملت عديد المعاني والدلالات؛ خاصة ما أفرزته جائحة كورونا من تغيرات وأنماط في نظرتهم لما يدور من حولهم وما يجول في خواطرهم.



وعبّر الطلبة، البالغ عددهم 22، عن سرورهم لهذا اللقاء ومشاركتهم لأفكارهم مع الوزير؛ وتعبيرهم عن مكنوناتهم الداخلية بكل ارتياح، داعين إلى تبني مواهبهم ورعايتها وتسليط الضوء عليها.



وخلال تفاعله مع الطلبة؛ أكد عورتاني اهتمام الوزارة بالمواهب الصاعدة ومتابعتها، وتوفير مساحات للكشف عنها، وتعزيز حالة التواصل المعرفي والفكري مع الطلبة لا سيما في ظل المشهد الكوروني الراهن، معبراً عن سعادته بالاطلاع على رسومات الطلبة التي تناولت موضوعات من الواقع الفلسطيني.



وحضر الفعالية؛ مدير عام العلاقات الدولية والعامة في الوزارة د. خلود ناصر، ومدير عام ديوان الوزير سائد رضوان، ومدير عام تربية طولكرم طارق علاونة، وممثلون عن الأسرة التربوية.



يُشار إلى أن هذه المبادرة شارك فيها طلبة من الصفوف الأول حتى الثاني عشر؛ حيث قدّموا خلال الحجر المنزلي حوالي 1484 لوحة، بإشراف ومتابعة عدة أقسام من المديرية.