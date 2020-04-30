محافظ سلفيت يترأس اجتماعاً لتنظيم وتوحيد جهود لجان الطوارئ المحلية

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رام الله - دنيا الوطن

ترأس محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل اليوم في دار المحافظة اجتماع ضم رؤساء الهيئات المحلية بهدف تنظيم وتوحيد جهودها لجان الطوارئ المحلية في ظل استمرار حالة الطوارئ وازمة وباء (كورونا) المستجد، وذلك بحضور قائد المنطقة العميد اركان حرب ايهاب السعيدني وامين سر حركة فتح اقليم سلفيت عبد الستار عواد ومدير عام مديرية الحكم المحلي رائد مقبل وممثلين عن مديريات الشرطة والامن الوقائي.



وأكد كميل على ضرورة عدم التهاون في تنفيذ التعليمات والقرارات الاحترازية الصادرة عن فريق الطوارئ بالمحافظة وكذلك ان يتحمل رؤساء واعضاء لجان الطوارئ المحلية مسؤولياتهم والقيام بالمهام المنوطة بهم الى جانب جهات الاختصاص بدون اي تهاون، حفاظا على سلامة وامن ابناء المحافظة؛ موضحا ان كل الاجراءات التي يتم اتخاذها هدفها الاساسي هو حماية المواطنين من خطر الاصابة بالفايروس.



وتم التاكيد على قرار منع العمل او الدخول الى المستوطنات بسبب انتشار وباء (كورونا) فيها، وكذلك بالنسبة لعمل مصانع وشركات الباطون لا يجوز القيام باي عملية صب قبل اخذ الموافقة من الهيئات المحلية سواء كانت المصانع من داخل المحافظة او خارجها، وعلى ان تقوم المجالس البلدية والقروية بعمليات الرقابة والتفتيش بشكل دوري لمنع حدوث اي عملية اعتداء على الممتلكات العامة او الخاصة، تحت طائلة المسؤولية القانونية، اضافة للاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير للمرافق العامة والشوارع في كافة الهيئات، حيث تقرر ان يكون هناك حملة تعقيم شاملة بالمحافظة يوم غد الجمعة الساعة 9 مساء في ان واحد.



كما تم التطرق لموضوع عمليات جمع التبرعات وخاصة خلال شهر رمضان واهمية تنظيمها ما بين الهيئات المحلية والجمعيات المرخصة بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التنمية الاجتماعية وان يتم عمل كشوفات وادخال اسماء المستفيدين على البوابة الموحدة للمساعدات.



وفي نهاية الاجتماع استعرض رؤساء لجان الطوارئ المحلية ابرز النشاطات والانجازات والمساهمات المجتمعية التي تجسدت خلال الفترة الماضية.