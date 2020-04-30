"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مدرسة كفر راعي الأساسية الجديدة للبنات

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رام الله - دنيا الوطن

تسلّمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للأبنية، اليوم، أعمال مشروع إنشاء مدرسة كفر راعي الأساسية للبنات بمديرية تربية قباطية.



وتتسع المدرسة، التي تم تشييدها بدلاً من المبنى القديم السابق ل 600 طالبة، وذلك بدعم من سلة التمويل المشترك التي تضم كلاً من (ألمانيا، وفنلندا، وإيرلندا، والنرويج)؛ إذ بلغت التكلفة التقديرية للمشروع 859 ألف دولار.



وتضم المدرسة 11 غرفة صفية ومرافق، إضافةً إلى أعمال صيانة شاملة لثماني غرف صفية قائمة وساحات خارجية وملاعب ومناطق خضراء ومظلّلة، إضافة لتركيب خلايا شمسية لإنتاج طاقة بحجم 10 كليو واط؛ إذ يأتي ذلك تجسيداً لنهج الوزارة في تعزيز البيئة التعليمية الجاذبة للطلبة؛ ضمن معايير الأبنية الخضراء وأفضل المواصفات العالمية.



وأوضحت الوزارة أن إنشاء هذه المدرسة يهدف إلى تعزيز البيئة التعليمية الآمنة والصحية والمحفزة للطلبة، وذلك بالتخلص من مبنى المدرسة القديم غير المناسب.



يُشار إلى أن فريقاً من مهندسي الإدارة العامة للأبنية في "التربية" قد تسلّم المشروع بالرغم من ظروف الطوارئ الناتجة عن جائحة (كورونا)، وذلك ضمن تحضيرات واستعدادات الوزارة في مجال البنية التحتية للعام الدراسي القادم 2020/2021.