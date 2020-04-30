منظمة التعاون الإسلامي تقدم منحة مالية لفلسطين لمواجهة فيروس (كورونا)

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن منظمة التعاون الإسلامي، خصصت منحة مالية لوزارة الصحة من أجل دعم جهود مكافحة فيروس (كورونا).



وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي، مساء الخميس: "أفادتنا المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي أن صندوق التضامن الإسلامي لمنظمة التعاون الإسلامي قد خصص منحة مالية لوزارة الصحة في دولة فلسطين من أجل دعم مجهودات الوزارة في تصدي لجائحة كورونا".



وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك يأتي عبر توفير الاحتياجات والمعدات الطبية الضرورية، هذا وستحول المنحة الى الحساب المعلن لوزارة المالية الذي تم تزويد سفارات وبعثات دولة فلسطين به بشكل مسبق.





رام الله - دنيا الوطن