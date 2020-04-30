عشراوي: عمال فلسطين ركيزة البناء والتنمية والتحرير



و هنأت في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، باسم اللجنة التنفيذية، بمناسبة يوم العمال العالمي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، العاملات والعاملين الفلسطينيين بيومهم الخالد وقالت: " ان قطاع العمال يعد ركيزة اساسية من ركائز قطاعات مجتمعنا المختلفة، وجزء اصيل في حركة النضال الوطني اثبت وجوده وتأثيره الفاعل في حماية ارضنا والدفاع عن حقوقنا المشروعة بالحرية والاستقلال وتقرير المصير".



وأعربت عن تقديرها العميق لدورهم الهام والاساسي في بناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها والمساهمة في مسيرة التنمية، كما ثمنت تقيدهم بتعليمات القيادة الخاصة بفايروس (كورونا) واتباعهم برتكول الحماية الصحي، مشددة على ان مواصلة الالتزام بالاجراءات وتعزيزها سيساهم في حماية احبائهم ويلات هذا المرض.



وأكدت عشراوي على ان ممارسات دولة الاحتلال تعد السبب الرئيسي لتفشي البطالة في صفوف شعبنا، خصوصا في قطاع غزة الذي يعاني من الحصار الجائر، الامر الذي ادى الى ارتفاع معدلات الفقر ودفع المشغل الاسرائيلي لإستغلال الأيدي العاملة الفلسطينية بأقل الأجور للعمل في المستوطنات غير الشرعية.



وطالبت في هذا الصدد منظمة العمل الدولية وجميع الهيئات والمؤسسات الدولية بحماية عمال شعبنا، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها على انتهاكاتها وخروقها المتعمدة للاتفاقات الدولية وحقوق الإنسان، ووقوفها في وجه نمو الاقتصاد الوطني وسرقتها للمقدرات والاموال والموارد الطبيعية.



وختمت بيانها بالقول "ونحن نحتفل بهذه المناسبة، نستذكر شهداء الحركة العمالية واسراها وعائلاتهم ونؤكد على التزام منظمة التحرير الراسخ تجاه تعزيز صمودهم والحفاظ على كرامتهم".

رام الله - دنيا الوطنحيّت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عمال فلسطين وأثنت على صمودهم في ظل ما يعانوه من اضطهاد وظلم جراء ممارسات دولة الاحتلال، كما ثمنت التزامهم وتحملهم اعباء هذه المرحلة الصعبة جراء انتشار جائحة "كوفيد 19" والتحديات الخطيرة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني.