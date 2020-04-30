"الخارجية": أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية في روسيا





وتفيد السفارة أنه تتماثل للشفاء حالتا إصابة بفيروس (كورونا) لطبيبين معالجين فلسطينيين، أصيبا أثناء علاجهما للمرضى في المشافي، وتأكد أن كل الذين تم وضعهم تحت طائلة الحجر الصحي من طلابنا في جامعة الصداقة بين الشعوب، نظراً لاحتكاكهم بحالات مشتبه بإصابتها غير مصابين، وهم في حالة صحية جيدة.





كما تفيد السفارة انه انتقل إلى رحمة الله محمد أحمد بدر (62 عاماً)، وهو فلسطيني من لاجئي مخيمات لبنان، وحاصل على الجنسية الروسية، نتيجة إصابته بفيروس (كورونا)، وهي حالة الوفاة الأولى بهذا الفيروس بين أبناء جاليتنا.



مصر





وتتابع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية أوضاع الجالية والطلبة والعالقين وتطمئن على صحتهم وتقدم لهم كل مساعدة ممكنة.





وفي ذلك قدّمت السفارة عدداً من السلّات الغذائية والمساعدات العينية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ولمواجهة تبعات جائحة (كورونا).





ووزعت السلّات الغذائية الرمضانية على 1050 أسرة في منطقتي جزيرة فاضل وعرب درويش ومراكز محافظة الشرقية، و250 أسرة بالإسكندرية، و270 أسرة بالقاهرة الكبرى، كما قدّمت السفارة مساعدات مالية لنحو 256 أسرة من الفلسطينيين القادمين من سوريا في القاهرة و113 بالإسكندرية، بالإضافة إلى 216 طالباً في الجامعات المصرية المختلفة، و200 مواطن عالق أو مريض ممن ضاق بهم الحال.





كما قامت السفارة بتغطية نفقات نقل عدد من جثامين المتوفين في مصر إلى قطاع غزة، وتحرص السفارة على تقديم المزيد من المساعدات العينية والنقدية حال توفر الإمكانات لديها.



إيطاليا





تواصل سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا، متابعة أوضاع الجاليات والطلبة في الأقاليم الإيطالية للاطمئنان عليهم والوقوف إلى جانبهم.





وتفيد لجنة الطوارئ أن جميع أبناء الجالية والطلبة بخير ولم يسجل بينهم أي إصابات جديدة، ويبقى عدد الإصابات هو 17 حالة، فيما تم تقديم مساعدة مادية وعينية لأربع حالات جديدة ما بين طلبة ولاجئين، وبذلك يصبح العدد الكلي لحالات المساعدات 105 منذ بداية الأزمة، أما بالنسبة لعدد العالقين فهو حتى الآن 42 حالة ما بين طلبة وعائلات.



إيرلندا





وتفيد سفارة بعثة دولة فلسطين لدى ايرلندا ان ابناء جاليتنا وطلبتنا بخير وتتواصل معهم باستمرار ولم يتم التبليغ عن اية اصابة في صفوفهم، وتؤكد ان لجنة الطوارئ الطبية ورئيس الجالية يساهمون بدور فعال في تقديم الاستشارات الطبية والمساعدات للمحتاجين منهم.



فرنسا





تواصل سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الفرنسية متابعتها لأوضاع الجالية والطلبة للاطمئنان على صحتهم والاطلاع على احتياجاتهم وتقديم كل مساعدة ممكنة للمحتاجين منهم، وتفيد بإصابة ثلاثة مواطنين في صفوف ابناء الجالية وهم في الحجر المنزلي وبحالة مستقرة، وتكفلت السفارة بجميع تكاليف دفن أحد الشباب الفلسطيني الذي توفي اثر مرض عضال يوم امس في مدينة ستراسبوغ، وشاركت في مراسم الدفن بحضور عدد من ابناء الجالية ومندوب عن السفارة.



رومانيا





تفيد سفارة دولة فلسطين لدى رومانيا انها تتابع احوال الجالية والطلبة في جميع المدن الرومانية وتعقد اجتماعات متواصلة لخلية الازمة المشكلة من ممثلي المؤسسات والطلاب والجالية والسفارة لتقييم الاوضاع ونشاطات الخلية. تؤكد السفارة بانه لم يتم تسجيل اية اصابة بين ابناء الجالية والطلبة. قامت خلية الازمة ومنذ بداية شهر رمضان بتوزيع سلات غذائية بعدد 235 سلة للعائلات والطلاب في العاصمة بوخارست وعدد من المدن الرومانية، كما تم تقديم مساعدة مالية لعائلتين من لاجئي لبنان. تتابع خلية الازمة اوضاع العالقين في رومانيا وعددهم خمسة، أحدهما مواطن من فلسطيني لبنان حيث تقوم السفارة بالتعاون مع السفارة اللبنانية لتأمين عودته الى عائلته في لبنان على متن طائرة ستستأجرها السفارة اللبنانية لإعادة رعاياها، اما بقية العالقين فيرغبون بالعودة الى ارض الوطن.



السودان





تؤكد سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية السودان انه لم تسجل اية اصابة في صفوف ابناء الجالية والطلبة وكادر السفارة، وهي على تواصل دائم معم وتطمئن على صحتهم وتقدم لهم كل عون ممكن اذا اقضت الضرورة ذلك.



التشيك





تتابع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية التشيك اوضاع الجالية والطلبة والاطباء، وتؤكد انه لم يتم تسجيل اية اصابة في صفوفهم، وانها قامت بتوزيع مساعدات مالية على كافة الطلبة الفلسطينيين في جميع الجامعات التشيكية وبلغ عددهم 36 طالبا من اصل 43 مسجلين لدى السفارة.





وتفيد السفارة ان الجالية قامت بتوزيع طرود غذائية متنوعة على العائلات بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتقوم بجمع تبرعات من افرادها الميسورين المقيمين بعد ان نجحت في فتح حساب رسمي لها في أحد البنوك العاملة في التشيك وذلك لتسهيل قيامها بواجباتها الاجتماعية، حيث قامت السفارة بتحويل مبالغ مالية للجالية لتمكينها من اداء واجبها على أكمل وجه. وفي ذات الوقت قامت السفارة بتقديم دعم مالي منفصل لثمانية عائلات فلسطينية تواصلت مع السفارة بشكل مباشر.





مالطا



تتابع سفارة دولة فلسطين لدى مالطا أوضاع أبناء الجالية والطلبة، وتتواصل معهم بشكل مستمر للاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية.



وقامت السفارة بالتواصل مع وزارة الخارجية المالطية للتأكد من عدم وجود لاجئين فلسطينيين في مخيم حال فار والذي قامت السطات المالطية بإغلاقه نتيجة لانتشار فيروس الكورونا فيه وإصابة اكثر من خمسين شخصاً من أصل الف لاجئ يقيمون فيه. وتم التواصل مع اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا قد غادروا مخيم حال فار، وتم إرسال مواد غذائية وكمامات ومعقمات لهم ولمن معهم في مكان اقامتهم في المرسا. تواصلت السفارة مع وزارة الخارجية لتأمين سفر العالقين والطلبة الفلسطينيين والتأكد من وجودهم على القوائم وتغطية نفقات سفرهم أسوة بباقي العالقين الذين تم إعادتهم لكثير من الدول في أوروبا.



ووعدت الخارجية المالطية بترتيب سفرهم حيث يوجد حالياً اثنا عشر شخص يرغبون بمغادرة مالطا من خلال مطار القاهرة واللد وعمان.



وتقوم السفارة بحصر عدد أبناء الجالية والطلبة وذلك من خلال تعبئة استمارة بيانات تم ارسلها لهم، وقامت السفارة منذ بداية شهر رمضان بتوزيع سلال غذائية على الطلبة وأبناء الجالية واللاجئين، وقد سلمت سلال غذائية لخمسين بيت .



وتؤكد السفارة بأن أبناء جاليتنا وطلابنا وكادر السفارة بخير ولم يسجل اصابات بينهم، علماً بأن مالطا سجلت مئات الحالات حتى الآن من فئات عمرية مختلفة واربع حالات وفاة جراء الفيروس.



اسطنبول



افادتنا القنصلية العامة لدولة فلسطين في اسطنبول انها التقت بالأمس بحوالي خمسين مواطن فلسطيني من المتضررين ماديا جراء الحالية الاقتصادية الصعبة السائدة في ظل انتشار فيروس كورونا من بينهم 17 عالقا، وذلك للوقوف على طلباتهم والنظر في امكانية مساعدتهم واكدت ان طلبهم الاساسي يتعلق بإجلائهم واعادتهم الى ارض الوطن، وطلب بدلات سكن ومساعدات عينية خلال شهر رمضان المبارك بالإضافة الى توفير بعض الادوية.





وقام القنصل العام بتوضيح التطورات الخاصة بقضية العالقين، خاصة ما يتصل بتشكيل لجنة وزارية من الحكومة الفلسطينية لهذا الغرض برئاسة وزير الخارجية والمغتربين،



وأكدت انه هناك خطوط هاتفية مفتوحة على مدار الساعة تم من خلالها مساعدة عدد كبير من ابناء الجالية والعالقين وانه تم تشكيل صندوق تكافل سيقوم بتقديم المساعدات العاجلة خلال ايام، وان الجهود لحل مشكلة العالقين مستمرة ومتواصلة، وتحتاج الى موافقات من عديد الدول والتنسيق جاري لاحراز تقدم في حل هذه القضية.



بلغاريا



تواصل سفارة دولة فلسطين لدى بلغاريا متابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في جمهورية بلغاريا وجمهورية شمال مقدونيا وتطمئن

على صحتهم وسلامتهم، وذلك في ظل تفشي وباء فيروس كورونا، وتفيد السفارة بأن الاطباء من اصول فلسطينية يواصلون عملهم في المستشفيات والعيادات البلغارية، كما وتؤكد بأنه لا يوجد إصابات بعدوى فيروس كورونا بين ابناء الجالية الفلسطينية في بلغاريا او بين ابناء الجالية الفلسطينية في شمال مقدونيا.



ومن جهة اخرى تستمر السفارة في حملة توزيع السلات الغذائية والمساعدات المالية على العائلات المستورة وعلى العمال الذين فقدوا اعمالهم في بلغاريا.



النمسا



تتابع بعثة دولة فلسطين لدى النمسا اوضاع الجالية والطلبة في جميع محافظات النمسا وسلوفينيا للاطمئنان عليهم وتقديم العون

الممكن للمحتاجين منهم، وتؤكد انه لم يتم تسجيل اصابات جديدة في صفوفهم ليبقى العدد الاجمالي للإصابات 13 اصابة وحالتهم الصحية جيدة ومستقر، وتماثل حالتين للشفاء، بالإضافة لحالة وفاة وحيدة كانت لمسن. تقوم السفارة بإصدار نشرة طوارئ يومية باللغة العربية لاطلاع ابناء الجالية على تطورات الوباء في النمسا وبإجراءات الحكومة النمساوية.



ماليزيا



تواصل خلية الازمة بسفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا متابعتها اليومية لاوضاع الجالية والطلبة واللاجئين في ظل التشديد والاغلاق وحظر التجول وتقييد الحركة في ماليزيا، تقوم السفارة بتقديم يد العون والمساعدة لكل من طلبها حسب الإمكانيات المتوفرة، كما وتتواصل مع المسؤولين في إدارات السجون ومراكز الهجرة للاطمئنان على أوضاع وصحة المعتقلين الفلسطينيين وتأمين كافة مستلزماتهم وتطمئن ذويهم على صحة أبنائهم.



وتم تحديث الكشف الخاص بأسماء كافة المعتقلين الفلسطينيين وتنظيم كشف بكافة أسماء المواطنين الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم بعد اعتقالهم لمخالفة قانون حظر التجول وتقييد الحركة. تستمر السفارة بالعمل على تقديم المساعدات الغذائية والمالية حيث وزعت السفارة ٣ سلات غذائية ومبالغ نقدية على ١٤ مستفيد من عائلات وطلبة.



ونظمت السفارة مبادرة بالتعاون مع مؤسسة (My Aqsa)

وبحضور وزير صناعة الحقول والسلع الماليزية، بتاريخ ٢٧ ابريل حفلا لتسليم التبرعات ولتوزيع السلال الغذائية لتخفيف أعباء أبناء الجالية الفلسطينية في ماليزيا خلال فترة الاغلاق وتقييد الحركة، حيث تم تمويل هذه المبادرة من قبل العديد من الجهات المختلفة في ماليزيا الرسمية وغير الرسمية، والحكومة الفلسطينية، والدبلوماسيين الفلسطينيين بالسفارة.



كما وبادر الوزير بالنيابة عن المؤسسة بالتبرع بمبلغ مالي. تلقت السفارة رسالة طلب مساعدة من مواطن فلسطيني، لتأمين عودته الى ماليزيا حيث علق في تركيا منذ ١٨ آذار ٢٠٢٠، تاركا زوجته وأطفاله في ماليزيا، بسبب اغلاق المطارات والحدود، وقامت السفارة الفلسطينية بمخاطبة وزارة الخارجية الماليزية حول طلبه لبحث سبل تأمين عودته الى عائلته في ماليزيا.



وارسلت الجالية الفلسطينية رسالة شكر وعرفان وتقدير للمكرمة الرئاسية الرمضانية التي أسهمت بالتخفيف من أعباء الأزمة الحالية التي يواجهها أبناء الجالية الفلسطينية في مملكة تايلند من عائلات وأفراد في ظل جائحة كورونا. تتابع السفارة اوضاع اربعة فلسطينيين عالقين في المالديف.



النرويج



تفيد سفارة دولة فلسطين لدى مملكة النرويج انه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة في صفوف أبناء الجالية الفلسطينية، وتواصل

بشكل يومي مع الحالات المصابة من ابناء الجالية وعددهم 8 إصابات وان أوضاعهم جميعهم مستقرة.



روسيا الاتحاديةهذا وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية باستمرار متابعة أوضاع الجالية والطلبة للاطمئنان على صحتهم والوقوف على احتياجاتهم بالتعاون مع لجنة الطورائ والجالية وقوى وشخصيات وطنية، وتواصل تقديم المواد الطبية والمعقمات والسلال الغذائية للمحتاجين والمساعدات الضرورية ما أمكن.