شؤون فلسطينية

أبو الريش: كوادرنا الصحية بطليعة خط الدفاع لمواجهة جائحة (كورونا) وتحصين المجتمع

أبو الريش: كوادرنا الصحية بطليعة خط الدفاع لمواجهة جائحة (كورونا) وتحصين المجتمع
رام الله - دنيا الوطن
أشاد وكيل وزارة الصحة بغزة، د. يوسف أبو الريش، بما تعبر عنه الكوادر الصحية من درجة عالية من المسؤولية والعطاء والاستعداد لبذل كل الجهود في طليعة خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة (كورونا) وتحصين المجتمع.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمستشفى غزة الأوروبي للوقوف على مستجدات العمل والتجهيزات التي تنفذ في إطار تعزيز الإجراءات ورفع درجة الجهوزية أمام خطر (كورونا).

وقال أبو الريش: "إننا أمام لوحة متكاملة من العطاء والتي اعتدنا أن نشهدها من هذه الكوادر الوفية لأبناء شعبنا ، فنراهم يعملون كما خلية النحل دون كلل أو ملل وعلى مدار اللحظة لتنفيذ كل ماهو مطلوب في هذه المرحلة ، فالبرغم من قلة الامكانيات ومحدوديتها الا انهم يصنعون مايبعث الطمأنينة لدى شعبنا بأنهم بحق خط الدفاع الأول عن صحتهم".

وأضاف: أنه "لطالما أكدنا وفي كافة المحافل أن كوادرنا الصحية هم محور رئيس ورقم صعب في معادلة صناعة الفارق في الانجاز، ونحن هنا نجدد التجديد بكل عبارات الشكر والتقدير الى كافة كوادر وزارة الصحة وبمختلف المستويات والمسميات الأدارية والفنية والطبية، على هذا التكاتف والحرص على مضاعفة الجهد لتخطي جائحة (كورونا)".


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