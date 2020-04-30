عاجل

  • "الخارجية": 1242 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية و62 حالة وفاة وتعافي 478

  • "الخارجية": صندوق التضامن الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي خصص منحة مالية لوزارة الصحة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المنظمات الأهلية: وقف جرائم الاحتلال وصندوق وطني للحماية ضمان لكرامة العمال

المنظمات الأهلية: وقف جرائم الاحتلال وصندوق وطني للحماية ضمان لكرامة العمال
رام الله - دنيا الوطن
طالبت المنظمات الأهلية الفلسطينية بالضغط على دولة الاحتلال لالزامها بوقف اجراءاتها العنصرية المنافية للقانون الدولي تجاه العمال، وايجاد آلية دولية واضحة لمحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جرائمها بحقهم بما فيها القاء العمال على الحواجز للاشتباه باصابتهم دون أي رادع أخلاقي أو إنساني لتقديم العلاج لهم أو تسليمهم للسلطة الوطنية الفلسطينية وفق الأصول واجراءات السلامة الصحية، ومعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها.

ودعت في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، لمناسبة يوم العمال العالي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى العمل على تأسيس صندوق حماية للعمال تخصص المبالغ المالية التي تجري جمعها أو التبرع بها تحت عناوين مختلفة لهذه الشريحة كاولية وطنية بعد تامين احتياجات القطاع الصحي، وعبر صيغة ملائمة تحفظ كرامة الإنسان، وتصون حقوقه المكفولة بالقانون واقرار القوانين المتعلقة بهذه الحقوق وفق سياسات واضحة ومبينة على دراسة شاملة تاخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة الفلسطينية، ودورها في حلقة الانتاج باعتبارها جزء اصيل من حركة البناء الاقتصادي.

وطالبت بوضع حد فوري وبخطوات واضحة لمعالجة قضية سماسرة العمال، والتصاريح المزيفة وكل من يتخذ من الظروف الراهنة وسيلة للكسب غير المشروع في ظل ما نواجهه من وضع خطير يتطلب انصهار الجميع والعمل المشترك، والتعاون، والتنسيق العالي والعمل على محاسبة هذه الفئة باشد العقوبات وبموقف واضح من قبل جهات الاختصاص .

وشددت على ضرورة حماية العاملين في المنشآت والورش ورياض الاطفال والمشاغل وصغار العاملين، وضرورة عمل وزارة العمل على توفير شبكة أمان وحماية.

وفيما يلي نص البيان: 

تتوجه المنظمات الاهلية الفلسطينية بالتحية لعاملات وعمال فلسطين وعلى مستوى العالم اجمع وهم يحيون الاول من ايار يوم العمال العالمي في ظروف معقدة فرضها انتشار فيروس كورونا وما رافقه من تغيرات هائلة في الانظمة الاقتصادية والاجتماعية في معظم دول العالم نتيجة الاجراءات التي اتخذتها الدول والحكومات لمواجهة هذا الوباء، والحد من انتشاره، غير ان الوضع في فلسطين مغاير نظرا لوجود الاحتلال الاسرائيلي وما يفرضه من قيود واجراءات يومية وهو ما يزيد من التعقيدات والتحديات اليومية او على مستوى اليات المعالجة المتبعة .

ان شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية من منطلق الحرص على حقوق العمال وهم الشريحة الاكثر تضررا بفعل الاجراءات المتعلقة بمواجهة هذا الفيروس، وهم احدى حلقات الانتاج التي تساهم في الدخل القومي للبلاد، وهم ايضا من يتحمل عبء التبعات الاقتصادية بسبب اجراءات الاحتلال، ومن اجل ضمان كرامة هذه الشريحة التي يقع على كاهلها ايضا جزء كبير من عملية النضال المتواصل من الاحتلال وسقط من بين ضحايا لقمة العيش برصاص الاحتلال عشرات الشهداء على الحواجز او اثناء المطاردات لهم او في ورش العمل داخل الخط الاخضر، وهو ما يحتم على الجميع العمل على حماية حقوقهم، ووقف كل اشكال التعامل السلبي تجاههم .

وتؤكد شبكة المنظمات الاهلية على مايلي

- الضغط على دولة الاحتلال لالزامها بوقف اجراءاتها العنصرية المنافية للقانون الدولي تجاه العمال، وايجاد الية دولية واضحة لمحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جرائمها بحقهم بما فيها القاء العمال على الحواجز للاشتباه باصابتهم دون اي رادع اخلاقي او انساني لتقديم العلاج لهم او تسليمهم للسلطة الفلسطينية وفق الاصول واجراءات السلامة الصحية، اضافة لافتقاد اماكن العمل لابسط شروط الحماية من تعقيم ومواد النظافة اللازمة وغيرها وهو ما يتطلب فتح تحقيق دولي من كل جهات الاختصاص ومعاقبة اسرائيل على انتهاكاتها، وفي المقدمة منها ايضا استمرار احتجاز اموال العمال والقرصنة عليها وسرقة حقوقهم .

- اهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ولجنة الطوارئ المتعلقة بحماية العمال، ومنع العمل داخل الخط الاخضر او في المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية الا انها في ذات الوقت تطالب بوضع معايير واضحة بهذا الخصوص تنسجم مع حالة الطوارئ التي يعيشها الشعب الفلسطيني من جهة، وتوفر البدائل ضمن الامكانات المتاحة لتامين الاحتياجات الاساسية للعامل واسرته بما فيها قوت اسرته والتزامات المالية العالية عليه واخذها بالحسبان .

- العمل على تأسيس صندوق حماية للعمال تخصص المبالغ المالية التي تجري جمعها او التبرع بها تحت عناوين مختلفة لهذه الشريحة كاولية وطنية بعد تامين احتياجات القطاع الصحي، وعبر صيغة ملائمة تحفظ كرامة الانسان، وتصون حقوقه المكفولة بالقانون واقرار القوانين المتعلقة بهذه الحقوق وفق سياسات واضحة ومبينة على دراسة شاملة تاخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة الفلسطينية  ودورها في حلقة الانتاج باعتبارها جزء اصيل من حركة البناء الاقتصادي

- وضع حد فوري وبخطوات واضحة لمعالجة قضية سماسرة العمال، والتصاريح المزيفة وكل من يتخذ من الظروف الراهنة وسيلة للكسب غير المشروع في ظل ما نواجهه من وضع خطير يتطلب انصهار الجميع والعمل المشترك، والتعاون، والتنسيق العالي والعمل على محاسبة هذه الفئة باشد العقوبات وبموقف واضح من قبل جهات الاختصاص .

- حماية العاملات والعاملين في المنشات والورش ورياض الاطفال والمشاغل وصغار العاملين، ونطالب وزارة العمل والجهات المختصة بضرورة العمل على توفير شبكة امان وحماية حيث ان الاعلان عن صرف مبلغ 800 شيكل للعمال في داخل الخط الاخضر هو مبلغ غير كافي اطلاقا  ولا يشمل الفئات والشرائح المتضررة من عمال "المياومة" او العاملين باجر منخفض من عمال المقاهي او العاملات في المصانع والمشاغل وعمال الزراعة وغيرها

- في الوقت الذي ترحب بالاعلان عن اقتطاع يومي عمل من العاملين  بالوظيفة العمومية للمساهمة في الجهد الجاري لمواجهة الفيروس تطالب الشبكة بان تشمل هذه الاموال وفق خطة واضحة ويجري الاعلان عنها رسميا مساعدة الاسرة الفقيرة والكادحة ودعم صمود الناس في ارضهم رفضا لممارسات الاحتلال وان يتحمل القطاع الخاص الفلسطيني مسؤوليته الاجتماعية لتقديم كل اشكال الحماية بما ينسجم مع الاعلانات التي تصدر عنها بما فيها الشركات الكبرى، والبنوك، والمؤسسات الاقتصادية التي تتمتع بموازنات عالية  

- العمال هم شريحة هامة لها احترامها وتقديرها نظرا لدورها الوطني والاقتصادي الهام وعليه فان اي مواقف سلبية تجاههم عبر صفحات التواصل الاجتماعي او المنصات الاخرى غير مقبولة على الاطلاق، وحالة التنمر والاساءات لهم تمثل خروج عن ثقافة شعبنا الفلسطيني، والتعامل مع العامل بطريقة دونية هي من اكثر اشكال الاساءة، وتضرب القيم الاصيلة لمجتمعنا ويجب ان تتوقف فورا .

أخبار ذات صلة

أبو الريش: كوادرنا الصحية بطليعة خط الدفاع لمواجهة جائحة (كورونا) وتحصين المجتمع

أبو الريش: كوادرنا الصحية بطليعة خط الدفاع لمواجهة جائحة (كورونا) وتحصين المجتمع

وزيرة الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

وزيرة الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

فتح: العلاقة مع السعودية أقوى من &#34;المهرجين والأقزام&#34;

فتح: العلاقة مع السعودية أقوى من "المهرجين والأقزام"

طالع آخر مستجدات إجراءات مكافحة فيروس (كورونا) بغزة

طالع آخر مستجدات إجراءات مكافحة فيروس (كورونا) بغزة

حزب الشعب: معاَ للدفاع بلا هوادة عن حقوق العمال وبناء جبهة للعدالة

حزب الشعب: معاَ للدفاع بلا هوادة عن حقوق العمال وبناء جبهة للعدالة

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عملية تسلل على حدود القطاع

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عملية تسلل على حدود القطاع

حماس تُصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للعمال

حماس تُصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للعمال

الجبهة الشعبية: يجب تكامل الجهود الرسميّة والشعبيّة لتعزيز قيمة الإنتاج الوطني

الجبهة الشعبية: يجب تكامل الجهود الرسميّة والشعبيّة لتعزيز قيمة الإنتاج الوطني

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

أبو الريش: كوادرنا الصحية بطليعة خط الدفاع لمواجهة جائحة (كورونا) وتحصين المجتمع

أبو الريش: كوادرنا الصحية بطليعة خط الدفاع لمواجهة جائحة (كورونا) وتحصين المجتمع

المنظمات الأهلية: وقف جرائم الاحتلال وصندوق وطني للحماية ضمان لكرامة العمال

المنظمات الأهلية: وقف جرائم الاحتلال وصندوق وطني للحماية ضمان لكرامة العمال

حزب الشعب: معاَ للدفاع بلا هوادة عن حقوق العمال وبناء جبهة للعدالة

حزب الشعب: معاَ للدفاع بلا هوادة عن حقوق العمال وبناء جبهة للعدالة

حماس تُصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للعمال

حماس تُصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للعمال

الجبهة الشعبية: يجب تكامل الجهود الرسميّة والشعبيّة لتعزيز قيمة الإنتاج الوطني

الجبهة الشعبية: يجب تكامل الجهود الرسميّة والشعبيّة لتعزيز قيمة الإنتاج الوطني

الميزان يُحذر من تداعيات جائحة فيروس (كورونا) على العمال وأسرهم

الميزان يُحذر من تداعيات جائحة فيروس (كورونا) على العمال وأسرهم

أبو بكر: غالبية الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال من الكادحين

أبو بكر: غالبية الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال من الكادحين

مركز شمس يدعو الحكومة لتكثيف جهودها لترتيب عودة العمال من الداخل

مركز شمس يدعو الحكومة لتكثيف جهودها لترتيب عودة العمال من الداخل

منوعات

&#34;عرفان خان&#34; يذكر مكة المكرمة في رسالته الأخيرة قبل وفاته

"عرفان خان" يذكر مكة المكرمة في رسالته الأخيرة قبل وفاته

شاهد صور حبيبة وائل كفوري الجديدة

شاهد صور حبيبة وائل كفوري الجديدة

محمد هنيدي يتبرأ من هذه التغريدة.. ويُعاتب محمد إمام: &#34;هو احنا في حضانة؟&#34;

محمد هنيدي يتبرأ من هذه التغريدة.. ويُعاتب محمد إمام: "هو احنا في حضانة؟"

&#34;الأجر المادي شككني&#34;.. باسم ياخور يكشف حقيقة علمه بمقلب &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

"الأجر المادي شككني".. باسم ياخور يكشف حقيقة علمه بمقلب "رامز مجنون رسمي"

تامر هجرس: أتمنى تجسيد دور هذا الصحابي.. وأقبل بهذا الدور الجريء

تامر هجرس: أتمنى تجسيد دور هذا الصحابي.. وأقبل بهذا الدور الجريء

وفاة الممثل الهندي الشهير ريشي كابور

وفاة الممثل الهندي الشهير ريشي كابور

شبيهة ليلى علوي الأفغانية تُخرجها عن صمتها.. كيف علقت؟

شبيهة ليلى علوي الأفغانية تُخرجها عن صمتها.. كيف علقت؟

بعد تصريح مي العيدان.. تعرف على الأجر الحقيقي لياسمين صبري مع رامز جلال

بعد تصريح مي العيدان.. تعرف على الأجر الحقيقي لياسمين صبري مع رامز جلال

زواج ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي سراً

زواج ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي سراً

فريدة سيف النصر: &#34;أبويا جوزني بعد فيلم 424 عشان يلم عرضي&#34;

فريدة سيف النصر: "أبويا جوزني بعد فيلم 424 عشان يلم عرضي"

عربي

ارتفاع غير مسبوق تسجله السعودية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

ارتفاع غير مسبوق تسجله السعودية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

السعودية تُهاجم (حزب الله) وتُرحب بقرار ألماني صادر ضده

السعودية تُهاجم (حزب الله) وتُرحب بقرار ألماني صادر ضده

تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

عودة منطقة &#34;الغُمر&#34; للسيادة الأردنية بعد انقضاء مدة تأجيرها لإسرائيل

عودة منطقة "الغُمر" للسيادة الأردنية بعد انقضاء مدة تأجيرها لإسرائيل