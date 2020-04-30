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وزيرة الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

وزيرة الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إنه لا إصابات جديدة في فلسطين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى أن عدد المتعافين مئة. 

وأوضحت الكيلة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي أنه تم تسجيل 5 حالات شفاء جديدة، اثنتان في الخليل، واثنتان في قطاع غزة، وحالة في ضواحي القدس.

وأوضحت أن عدد الإصابات الفعلي حاليا 403 حالات، منها 139 في المحافظات الشمالية، و5 في المحافظات الجنوبية، و259 في محافظة القدس.

وتابعت: "عدد الفحوصات التي تمت في فلسطين 32200 فحص كورونا، وعدد المتواجدين في الحجر المنزلي 12 ألف شخص".

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